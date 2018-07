África do Sul empata com a Bulgária e mantém invencibilidade

O time de Carlos Alberto Parreira abriu o placar aos 20 minutos de jogo, numa cabeçada do desmarcado zagueiro Siyabonga Sangweni após cobrança de escanteio. A Bulgária empatou 11 minutos depois, numa falha da defesa, aproveitada por Valeri Bojinov.

Diante de 30 mil torcedores no estádio Orlando, em Johanesburgo, Parreira, que voltou em novembro ao comando do time, fez novas experiências com o time. Começou apenas com jogadores que atuam na África do Sul, preservando os nomes mais consagrados para o segundo tempo.

Mas a Bulgária é um time muito mais forte do que os rivais anteriores da África do Sul (Jamaica e Tailândia), o que limitou o time da casa a poucas chances de gol.

Na quinta-feira a África do Sul enfrenta a Colômbia no estádio Soccer City, cenário da abertura da Copa, em 11 de junho.