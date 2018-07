África do Sul exalta aeroportos que receberão seleções

Na véspera da chegada de algumas seleções que disputarão a Copa do Mundo, o órgão administrador dos aeroportos da África do Sul informou nesta terça-feira que o país está pronto para receber as delegações presentes no Mundial. "O mundo se dará conta de que estamos entre os melhores do mundo", diz o comunicado.

O subdiretor geral da Companhia de Aeroportos da África do Sul, Tebogo Mekgoe, afirmou que o aeroporto internacional OR Tambo, de Johannesburgo, duplicará sua capacidade para acomodar a maioria das seleções e cerca de 300 mil torcedores que chegarão para assistir à Copa do Mundo.

O representante do governo sul-africano também disse que o aeroporto comprou 53 novas máquinas de raio-x e investiu US$ 3,3 milhões em segurança. A seleção brasileira viajará para a África do Sul nesta quarta-feira, 26, e será a segunda equipe a chegar ao país. A primeira é a Austrália.