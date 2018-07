África do Sul faz 4 a 0 na Tailândia em amistoso

Parece que os jogadores da África do Sul começam a assimilar o que o técnico Carlos Alberto Parreira quer deles. Neste domingo, no amistoso contra a Tailândia, na inauguração oficial do estádio Mbombela, em Nelspruit, viu-se um time preocupado em valorizar a posse de bola, paciente, marcando forte e com movimentação constante dos jogadores.

O placar de 4 a 0 não tem a menor importância, pois foi construído em cima de um adversário que teria dificuldade para convencer times da várzea paulistana a enfrentá-lo, tamanha a sua fraqueza. A forma como os Bafana se comportou, porem, foi interessante, embora não se possa garantir que repetira os pontos positivos contra seleções mais fortes, como as que vai encarar na Copa do Mundo.

Os 4 a 0 foram atingidos sem esforço. Três gols aconteceram na primeira etapa. Aos 22 minutos, Tsabalala - único jogador verdadeiramente habilidoso e racional da seleção sul-africana - cobrou falta, a barreira abriu e o goleiro não foi na bola: 1 a 0.

Aos 29, ele cobrou escanteio e Mphela jogou o corpo na bola para fazer o segundo. Mphela marcou o terceiro aos 33, num contra-ataque. O gol foi comemorado da mesma forma que os jogadores santistas festejam os seus, com dancinha.

Aos 44 da etapa final, quando Parreira já fizera varias alterações, Parker fez o quarto, também num contra-ataque e contando com a colaboração do goleiro tailandês, que deixou a bola passar por baixo do seu corpo.

Parreira comemorou o bom resultado, ate porque ha grande desconfiança sobre a capacidade dos Bafana, principalmente em nível ofensivo. "Eu gostei da performance e do resultado. É claro que o adversário não e forte, mas isso não importa. O que importa foi o comportamento do time, que criou e fez os gols", analisou.

Outro fator importante foi a forma como os jogadores encararam o empolgado publico de Nelspruit (30 mil pessoas), considera o treinador brasileiro. "Na Copa do Mundo vai ser assim e eles mantiveram o controle. Eles responderam bem ao apoio."

Antes da Copa a África do Sul ainda faz amistosos contra a Bulgaria, Colômbia e Dinamarca. A federação também tenta marcar jogo com a Argentina.