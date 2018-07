África do Sul ganha em Angola e abre vantagem nas Eliminatórias; Gana tropeça

O confronto entre Angola e África do Sul, dois país que recentemente estiveram em Mundiais, é o mais aguardado desta segunda fase das Eliminatórias. São 20 confrontos mata-mata nesta etapa e quem perder dá adeus à chance de estar no próximo Mundial.

Em Benguela, Gelson colocou Angola na frente logo aos 2 minutos, mas a África do Sul buscou a reação, virando com Rantie e Gabuza, ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Jali fez de pênalti. Agora, os sul-africanos podem perder de até um gol de diferença no jogo de volta, terça-feira.

OUTROS JOGOS - Com três participações seguidas em Copas do Mundo, Gana fez feio nesta sexta-feira e ficou apenas no 0 a 0 com Comores, time que é 177.º do ranking da Fifa e, desde que se associou à entidade, em 2007, nunca ganhou um jogo oficial.

Buscando voltar ao Mundial após 12 anos, Senegal ficou no 2 a 2 com Madagáscar, fora de casa. Kanoté (do Sion, da Suíça) e Mané (do Southampton) fizeram os gols da equipe.

Em Nairóbi, o Quênia venceu Cabo Verde por 1 a 0 e ficou em vantagem pro jogo de volta. Pelo mesmo placar, a Líbia, comandada pelo ex-técnico da Espanha Javier Clemente, ganhou em casa de Ruanda.