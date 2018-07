África do Sul goleia a Guatemala por 5 a 0 em amistoso A África do Sul fez teve nesta segunda-feira o seu último teste antes da definição da lista de 23 jogadores que disputarão a Copa do Mundo. E o time do técnico Carlos Alberto Parreira não decepcionou os torcedores no Estádio Peter Mokaba, em Polokwane. Com facilidade, os anfitriões do Mundial golearam a Guatemala por 5 a 0, com dois gols de Katlego Mphela.