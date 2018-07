África do Sul homenageia goleiro morto e se classifica

A seleção da África do Sul fez, neste sábado, uma emocionada homenagem ao goleiro Senzo Meyiwa, morto no mês passado. Na primeira partida sem o capitão, em Durban, sua cidade natal, o time sul-africano venceu o Sudão por 2 a 1 e garantiu a classificação para a Copa Africana de Nações do ano que vem.

Antes da partida, os jogadores da África do Sul usaram camisetas brancas em homenagem ao goleiro, morto em um aparente assalto à sua casa em Johanesburgo, em 26 de outubro. A seleção do Sudão, por sua vez, entrou em campo carregando uma foto de Meyiwa. "Eu apenas gostaria que ele estivesse aqui com a gente. Sua memória seguirá viva", disse Darren Keet, agora o novo goleiro titular da seleção sul-africana.

Em quatro jogos pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações, Meyiwa não havia tomado gols. Em homenagem a ele, o jogo deste sábado aconteceu em Durban, perante mais de 30 mil torcedores, muitos carregando fotos e faixas sobre o ex-goleiro. Thulani Serero e Tokelo Rantie marcaram ainda no primeiro tempo e garantiram a vitória.

Com o resultado, a África do Sul foi a 11 pontos, na liderança do Grupo A, a uma rodada do fim das Eliminatórias. A segunda vaga será disputada entre Nigéria e Congo, que têm sete pontos. Neste sábado, os nigerianos venceram os congoleses por 2 a 0 com gols de Uche (de pênalti) e Olanare. Na quarta, a Nigéria recebe a África do Sul e o Congo vai até o Sudão.

A rodada garantiu a classificação de outros cinco times: Camarões, Zâmbia, Senegal, Burkina Faso e Gabão para a Copa Africana que será disputada em Guiné Equatorial depois da desistência de Marrocos, que abriu mão da organização do torneio, entre janeiro e fevereiro do ano que vem, por temor pela entrada do Ebola no país.

Quatro vezes campeão, Camarões fez 1 a 0 na República Democrática do Congo, em casa, com gol de Vincent Aboubakar, e chegou aos 13 pontos no Grupo D. Costa do Marfim, com nove, aparece na segunda posição e recebe os camaroneses na quarta. O Congo, com seis, recebe a eliminada Serra Leoa e precisa vencer, sonhando com uma das duas vagas para os melhores terceiros colocados.

O Grupo C já está definido. Burkina Faso fez 1 a 0 em Lesoto e chegou aos 10 pontos, enquanto o Gabão foi a nove ao empatar sem gols com Angola. Com cinco, os angolanos ainda têm chances de avançar pelos critérios técnicos.

Pelo Grupo E, Gana decepcionou e perdeu de Uganda, por 1 a 0, fora de casa, enquanto Togo foi goleado por 4 a 1 por Guiné, como mandante. Agora a chave embolou: Gana (oito pontos), Uganda (sete), Guiné (sete) e Togo (seis) podem se classificar. Na quarta tem Gana x Togo e Guiné x Uganda. Guiné, vale lembrar, é um dos países mais afetados pelo Ebola.

Maior campeão da Copa Africana, o Egito perdeu em casa por 1 a 0 para Senegal e se complicou. O resultado fez Senegal garantir a classificação, com 10 pontos, num grupo em que a Tunísia (11) já estava classificada. Com seis pontos, o Egito vai a Monastir (Tunísia) na quarta e precisa vencer para seguir sonhando em conseguir a vaga como um dos dois melhores terceiros colocados.

Líder do Grupo F e já classificada, Cabo Verde fez 3 a 1 em Níger e chegou aos 12 pontos, contra oito da Zâmbia, que fez 1 a 0 em Moçambique e foi a oito, garantindo a classificação. Moçambique (cinco) ainda briga nos critérios técnicos, enquanto Níger está eliminada.

Por fim, pelo Grupo B, a Argélia manteve os 100% de aproveitamento ganhando da Etiópia por 3 a 1. Mali poderia garantir a segunda vaga, mas perdeu por 2 a 0 de Malavi, fora de casa, ficando os dois times com seis pontos, enquanto a Etiópia tem três. Na última rodada, Mali recebe a Argélia.