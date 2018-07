África do Sul supera Angola e lidera grupo na Copa Africana de Nações

DURBAN - A anfitriã África do Sul está muito perto da classificação para as quartas de final da Copa Africana de Nações, depois da disputa da segunda rodada do Grupo A, nesta quarta-feira, com dois jogos em Durban. A vitória por 2 a 0 sobre Angola deixou a seleção sul-africana sozinha na liderança da chave, enquanto a outra partida do dia, entre Marrocos e Cabo Verde, terminou 1 a 1.

Mesmo com o apoio da torcida, a África do Sul teve uma estreia decepcionante na competição, ao empatar com Cabo Verde no último sábado. Nesta quarta-feira, no entanto, os donos da casa mostraram evolução e conseguiram ganhar de Angola. Os dois gols do jogo saíram um em cada tempo, sendo que Sangweni abriu o placar aos 30 da primeira etapa e Majoro ampliou aos 32 da segunda.

Também nesta quarta-feira, no mesmo Estádio Moses Mabhida, em Durban, Cabo Verde voltou a surpreender e arrancou outro empate na Copa Africana. Dessa vez, ficou no 1 a 1 com a tradicional seleção de Marrocos. E os marroquinos só conseguiram a igualdade já aos 33 minutos do segundo tempo, com o gol de Youssef El Arabi - antes, Luis Soares tinha aberto o placar aos 36 da etapa inicial.

Com os resultados, a África do Sul lidera o Grupo A com quatro pontos, enquanto Cabo Verde e Marrocos dividem a segunda posição com dois. Angola, por sua vez, está na lanterna com apenas um. Na terceira e última rodada da chave, marcada para acontecer no domingo, os sul-africanos dependem apenas de um empate com os marroquinos para avançar para as quartas de final da competição.

Nesta quinta-feira, acontece a segunda rodada do Grupo B da Copa Africana, com dois jogos programados: Gana x Mali e Níger x Congo.