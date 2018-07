África do Sul suspende dirigentes por manipulação

No último sábado, depois de ter recebido o relatório da Fifa, a associação disse que foi "infiltrada" por Wilson Perumal, que foi condenado por manipulação de resultados, e sua empresa Football4U. De acordo com o dossiê, os jogadores não participaram da manipulação dos jogos.

A Fifa acredita que os árbitros escolhidos para os jogos pela Football4U eram os responsáveis por armar o resultado. A Safa não identificou os jogos que foram alvos de manipulação, mas a vitória da África do Sul por 5 a 0 sobre a Guatemala era uma das partidas sob suspeita, assim como o triunfo por 2 a 1 sobre a Colômbia no final de maio de 2010, duas semanas antes da Copa do Mundo começar..

Três pênaltis por toques com a mão na bola foram marcados pelo árbitro Ibrahim Chaibou, de Níger, no jogo entre África do Sul e Guatemala em 31 de maio. Todos os três gols da partida entre África do Sul e Colômbia em 27 de maio, que foi apitado por um queniano, foram marcados em cobranças de pênalti. Esse jogo marcou a abertura oficial do reconstruído estádio Soccer City, que sediou a final da Copa do Mundo entre Espanha e Holanda pouco mais de um mês depois.