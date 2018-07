África do Sul tenta conter ação de cambistas

A partir desta segunda-feira, vender ingressos para jogos da Copa do Mundo sem autorização da Fifa pode render multa de 200 mil rands (R$ cerca de 47,6 mil) ou ate cinco anos de prisão. o endurecimento das regras e mais uma ofensiva da entidade e do Comitê Organizador contra a ação cada vez mais ousadas dos cambistas, trabalhem eles individualmente ou protegidos por empresas, normalmente do setor de turismo.

Apesar da dificuldade para esgotar os bilhetes - algo que não deverá ocorrer, pois a procura por várias partidas é bastante baixa -, a Fifa achou melhor não fechar os olhos para os ilegais, até como uma maneira de evitar problemas com os vendedores credenciados.

Para tentar combater os cambistas,o Departamento de Comercio e Indústria estabeleceu a norma especial que prevê a punição dos infratores com multa ou prisão. "Há um numero grande de pessoas oferecendo pacotes turísticos que incluem passagens. Alguns clientes não sabem que essas pessoas não são autorizadas pela Fifa e que os bilhetes não serão validos``, disse ao jornal The Star Zodwa Ntuli, diretor geral do departamento.

Um dos alvos a ser atacados pelas autoridades são sites que oferecem pacotes com passagens aéreas, estadia e ingressos para as partidas por preços considerados exorbitantes. Pelos bilhetes, isoladamente, pede-se até o dobro do valor oficial. Há um site oferecendo entradas para a final do Mundial por 12.5 mil rands (R$ cerca de 2,97 mil), quando o valor do ingresso mais caro nos postos oficiais sai por 6,3 mil rands (cerca de R$ 1,5 mil).

A venda oficial continua. Neste domingo, no posto da Fifa no distrito de Sandton o movimento foi constante durante todo o dia. Não houve filas. Parte dos torcedores foi adquirir as entradas e outra parte retirar os ingressos já comprados.