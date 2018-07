África do Sul vê Copa como um marco na história

Jordaan indicou que organizar a Copa do Mundo está em uma série de "momentos importantes que formaram o país em que vivemos agora", comparando o torneio com a saída de Nelson Mandela da prisão, em 1990, e a primeira eleição democrática da África do Sul, em 1994.

O dirigente esteve em Kimberley com o presidente sul-africano Jacob Zuma para cerimônia no estádio Galeshewe que celebrou os 50 dias que restam para o começo do torneio. A partida de abertura da Copa do Mundo será disputada entre a África do Sul e o México, no Estádio Soccer City, em Johannesburgo.

Jordaan indicou que a África do Sul calará os críticos que creem que o país é incapaz de organizar o torneio por conta da alta taxa de criminalidade e de problemas no sistema de transporte público.

"O mudo escutou muitas histórias sobre nós, algumas vezes mais negativas que positivas", disse Jordaan. "Mas este Mundial dá aos sul-africanos a oportunidade de demonstrar ao mundo quem realmente somos ao completar 16 anos de nossa democracia".

Zuma disse que o país está "mais que pronto" para organizar o torneio. Jordaan afirmou que dez estádios estão prontos, assim como a infraestrutura necessária. Também garantiu que os ingressos estão vendendo "rápido", afastando o temor de que os estádios não estejam lotados na Copa.