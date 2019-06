África do Sul x China: onde assistir ao jogo pela Copa do Mundo Feminina

Derrotadas na estreia, África do Sul e China se enfrentam nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Parc des Princes, pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo Feminina.

África do Sul x China: transmissão

África do Sul x China terá transmissão ao vivo do canal SporTV 2. O jogo também será exibido online pelo site e aplicativo do canal.

Na estreia, a China perdeu por 1 a 0 para a Alemanha, enquanto a África foi derrotada por 3 a 1 pela Espanha. Assim, as duas seleções precisam da vitória para manterem viva a esperança de classificação para a próxima fase do Mundial.

Na terceira fase, a China vai enfrentar a Espanha, na segunda-feira, dia 17, No mesmo dia, a África do Sul encara a Alemanha.