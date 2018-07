Agenda da Copa: Alemanha e França lutam por uma vaga

Após a definição de metade das seleções das quartas de final da Copa do Mundo, mais dois jogos serão disputados nesta segunda-feira. Os confrontos colocarão frente a frente europeus e africanos. Em Brasília, a França, primeira colocada do Grupo E, enfrenta a Nigéria, que chegou à fase de mata-mata depois de terminar na segunda colocação da Chave F. O Beira-Rio, por sua vez, receberá o confronto entre Alemanha e Argélia. Os alemães somaram sete pontos na fase de grupos, enquanto os argelinos garantiram vaga ao empatar com a Rússia na última partida.

França x Nigéria - Mané Garrincha - 13h

A seleção francesa tenta confirmar a boa fase e voltar às quartas de final de uma Copa do Mundo após oito anos - em 2010, a equipe acabou eliminada ainda na primeira fase. Responsável por duas goleadas do Mundial 2014 (3 a 0 contra Honduras e 5 a 2 diante da Suíça), a França terá pela frente a Nigéria, que terá mais uma chance de avançar às quartas de final - em 1994 e 1998, a seleção africana foi derrotada por Itália e Dinamarca, respectivamente. As duas equipes não têm problemas para a partida. O destaque da França é Karim Benzema, autor de três gols na Copa do Mundo. Pelo lado nigeriano, a grande esperança é Musa, que marcou duas vezes contra a Argentina, na derrota por 3 a 2.

Alemanha x Argélia - Beira-Rio - 17h

Em Porto Alegre, Alemanha e Argélia reeditam a partida disputada na Copa de 1982. Na ocasião, os argelinos surpreenderam o mundo ao bater os alemães por 2 a 1 em Gijón, gols de Madjer e Belloumi. Naquele Mundial, entretanto, os africanos não conseguiram a classificação às oitavas após Alemanha e Áustria protagonizarem um dos episódios mais lamentáveis da história das Copas. A vitória por 1 a 0 dos alemães classificaram as duas equipes e, depois Hrubesch marcar logo aos 10 minutos de jogo, os dois times abdicaram de atacar.

Nesta segunda, os alemães tentam evitar mais uma zebra contra os argelinos. Com Müller, autor de quatro gols na Copa, o time de Joachim Löw entrará em campo com o time titular. Já a Argélia deposita as esperanças em Feghouli para continuar fazendo história.

