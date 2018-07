Agenda da Copa: Argentina enfrenta Irã com quarteto fantástico

O nono dia de Copa do Mundo começa às 13h com o jogo entre Argentina e Irã, no Mineirão, em Belo Horizonte. Caso os sul-americanos vencem a partida, Messi e companhia garantem a primeira vaga do Grupo F para a segunda fase do Mundial. Depois dos portenhos, o sábado de Copa continua com Alemanha e Gana, se enfrantam em Fortaleza, numa revanche da África do Sul quando os germânicos venceram os afriacanos por um a zero no Soccer City. Para fechar o dia, Bósnia e Nigéria fazem jogo em Cuiabá. Os dois times vão em busca da vitória para ficar mais próximos das oitavas de final.

Nas Fan Fests, Rio de Janeiro, Fortaleza, Cuiabá, Belo Horizonte, Manaus, entre outras vão ter vários convidados e atrações para entreter os torcedores entre um jogo e outro no Mundial.

Argentina x Irã - Mineirão - 13h (de Brasília)

Com uma escalação ofensiva, o técnico Alejandro Sabella promete ir para cima dos persas em busca da vaga para as oitavas de final da Copa do Mundo. Com o 'Quarterto Fantástico' composto por Messi, Agüero, Di Maria e Híguain, irá de encontro com o que os argentinos estavam querendo, pois irá enfrentar um Irã fechado e que não deixará nenhum espaço em campo.

Já os iranianos contam com a torcida brasileira para os ajudar durante o jogo deste sábado, pois os argentinos prometem ir em grande número ao Mineirão. Durante o jogo, o técnico Carlos Queiroz prometeu que não fará marcação especial sobre Messi e que irá postar o seu time com uma marcação no campo inteiro, pois a preocupação do treinador é o time inteiro do rival.

Alemanha x Gana - Arena Castelão - 16h (de Brasília)