Agenda da Copa: Em dia sem jogos, Seleção não faz treino no Mineirão

Com o fim da fase de grupos, os oito confrontos dos 16 melhores times da Copa do Mundo já estão definidos. Com vários favoritos caindo pelo caminho, os embates de destaque são os confrontos entre sul-americanos. O favorito Brasil, encara o Chile e o Uruguai, abalado com a perda de Luis Suárez, encara a Colômbia. Um duelo de "zebras" também estará presente com Costa Rica e Grécia.

Como nesta sexta-feira não haverá jogos, as seleções que vão a campo no sábado já estão nas cidades que vão abrir as oitavas de final. Em Belo Horizonte teremos um confronto repleto de rivalidade e com muitas provocações pelo lado vermelho. Brasil e Chile se enfrentam no Mineirão, às 13h, e ambos os times já estão na capital mineira. Já no outro jogo do sábado, às 17h, a sensação da primeira fase, a Colômbia, chegou ao Rio de Janeiro e enfrentará um enfraquecido e abalado Uruguai com a perda de Luis Suárez, no místico Maracanã.

Brasil - a seleção brasileira treinará no SESC Venda Nova, às 13h, horário do jogo com o Chile. Antes haverá uma visita ao Estádio Mineirão, palco da partida do dia seguinte. O atendimento à imprensa, inclusive, será feito no estádio mineiro, às 11h30. No treino da última quinta-feira, o técnico Luiz Felipe Scolari sacou do time titular o volante Paulinho para colocar Fernandinho. Além da mudança no meio-campo, o treinador brasileiro experimentou Maicon no lugar de Daniel Alves na segunda parte do coletivo feito na Granja Comary. Já o zagueiro David Luiz deixou a atividade antes do final, com dores nas costas, sendo substituído por Dante.

Chile - Para este confronto contra o Brasil, no sábado, a cidade de Belo Horizonte se prepara para receber cerca de 30 mil chilenos. Governo e prefeitura, no entanto, não veem a partida como jogo de risco. A estimativa do número de chilenos é da secretaria de Estado de Turismo e Esportes de Minas Gerais. O Governo do Estado afirmou, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, que o efetivo de segurança de 13 mil homens será mantido, sendo que neste contingente estão policiais militares (batalhão Copa), civis, rodoviários e integrantes das Forças Armadas.

Falando sobre o jogo, a seleção chilena está treinando no CT do Cruzeiro, o Toca da Raposa 2, e fará uma visita ao estádio do Mineirão, não vai treinar no campo para poupar o gramado. No estádio, o técnico Jorge Sampaoli irá dar uma entrevista coletiva a partir das 15h40 e depois voltará ao centro de treinamentos do clube celeste.

Colômbia - Após chegar ao Rio de Janeiro no início da noite da última quinta-feira, a seleção colombiana irá fazer seu treinamento a partir das 15h45 no estádio vascaíno de São Januário, e nos primeiros 15 minutos será aberto para imprensa poder fazer filmagens e tirar fotografias. A entrevista coletiva do técnico José Pekerman será às 14h45 no estádio do Maracanã. Os colombianos também não vão fazer o tradicional treino de reconhecimento do gramado.

Uruguai - Depois da polêmica decisão da Fifa de punir o centroavante Suárez por nove jogos, os uruguaios chegaram ao Rio de Janeiro na última quinta-feira às 18h30. Assim como a Colômbia, a equipe celeste irá fazer o seu treinamento no estádio do Vasco, o São Januário. Porém os cisplatinos irá a campo logo após 'los cafeteros', às 18h45. A entrevista coletiva do técnico Oscar Tabárez será realizada no estádio do Maracanã com início, previsto, às 17h30. Com certeza um dos temas tratados será a punição de Suárez e quem será o substituto do camisa 9.

Como nesta sexta-feira não haverá jogos pela Copa do Mundo, as Fifa Fan Fests vão estar fechadas e sem programação de shows.