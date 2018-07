Agenda da Copa: Holanda encara México no calor de Fortaleza

Após a definição do confronto de quartas de final entre Brasil e Colômbia, neste domingo conheceremos o segundo confronto da eliminatória. O segundo dia de oitavas de final começa às 13h, em Fortaleza, na Arena Castelão, com a seleção que mais empolgou na fase de grupos, a Holanda, contra mais uma seleção latino-americana, o México. Mais tarde, às 17h, no Recife, na Arena Pernambuco, as duas maiores zebras deste Mundial brigam para ver quem continua vivo; Costa Rica e Grécia fazem o duelo dos opostos. A latinos com seu estilo envolvente de toque de bola e técnica contra uma seleção europeia que aposta na sua força defensiva e contra-ataques.

As Fifa Fan Fests prometem alegrar e divertir o público que comparecer nos palcos montados nas cidades-sede da Copa do Mundo.

Holanda x México - Arena Castelão - 13h

O ataque sensação da Copa, formado por Van Persie, Sneijder e Robben, irá enfrentar o 'paredão' Ochoa. Os mexicanos, que empataram com o Brasil, sofreram apenas um gol na competição até aqui e prometem surpreender a favorita equipe europeia para roubar-lhe a vaga nas quartas de final.

O técnico Miguel Herrera tem o time na mão e está otimista para mais uma boa atuação de sua seleção. A equipe encontrou uma forma de atuar que se baseia na força da marcação e, atrás, é liderada pelo capitão Rafa Márquez. A esperança é fazer o desarme e mandar bolas para Giovani do Santos e Peralta no ataque. Herrera confirmou que Chicharito Hernandez, que fez um dos gols mexicano na partida contra Croácia, continuará no banco de suplentes.

Já do lado holandês, o esquema de jogo montado por Van Gaal para a primeira fase do Mundial se baseava em contra-ataques encetados a partir dos desarmes dos zagueiros e dos volantes. As triangulações pelo meio e o lançamento curto para a passagem dos atacantes, em especial o velocista Robben, vinham em sequência dessas tomadas de bola.

No primeiro jogo com a Espanha, nada vinha dando certo até que surgiu uma jogada jamais planejada por Van Gaal. A Holanda perdia por 1 a 0, atuava mal, o primeiro tempo estava prestes a acabar, quando o lateral-esquerdo Blind fez um lançamento de 40 metros na cabeça de Van Persie. Foi um gol espetacular, talvez o mais bonito do Mundial até agora.

Van Gaal prefere ser cauteloso de início. Afinal, a Holanda sempre joga no ataque e nunca vence a Copa. Resta saber se, a exemplo do que ocorreu contra os espanhóis, os jogadores seguirão esse roteiro.

Costa Rica x Grécia - Arena Pernambuco - 17h

Depois de passar pelo temido 'Grupo da Morte', a Costa Rica virou a equipe mais simpática aos torcedores brasileiros. Os centro-americanos ainda estão invictos e ainda não perdeu para nenhum campeão mundial e pegar a Grécia, um adversário com menos peso e camisa do que os outros, fez alguns jogadores não disfarçarem o contentamento.

A Costa Rica aposta tudo no rápido toque de bola e nas jogadas individuais de Joel Campbell e Bryan Ruiz, autor do gol da vitória sobre a Itália por 1 a 0. Na defesa, Giancarlo González comanda a defesa e seu bom desempenho já faz com que grandes clubes da Europa se interessem por seu futebol.

Já do lado grego, a retranca montada por Fernando santos parece incomodar muita gente, principalmente aqueles que gostam de times ofensivos, mas técnico português fica irritado quando falam que seu time é muito defensivo. Em três jogos, a Grécia marcou apenas dois gols.

Além de ser um time que aposta tudo na sua defesa, a Grécia aposta tudo na bola aérea, pois possui um time muito alto, ao contrário do adversário. A equipe já sofreu quatro gols na competição, e faz a seleção de Costa Rica acreditar em seu jogo. Na frente, a esperança está nos pés de Samara enquanto a defesa conta com Manolas como organizador do setor.

Fifa Fan Fests

Belo Horizonte

João Lucas e Diogo e Alex e Tiago

Brasília

Margareth Menezes

Cuiabá

Maria Cecília e Rodolfo

Curitiba

Trio Quintina

Fortaleza

Caribean Kings

Manaus

Guilherme e Santiago

Natal

Isaque Galvão

Porto Alegre

Armandinho

Rio de Janeiro

Swing Simpatia

São Paulo

Inimigos da HP