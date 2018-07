Agenda da Copa: Itália e Uruguai decidem vaga para as oitavas

Nas definições dos grupos C e D da Copa do Mundo um dos confrontos mais aguardados da fase de grupos será a definição do último classificado do grupo D. Itália Uruguai vão fazer mais um grande clássico em Natal, às 13h, na Arena das Dunas. O outro jogo das 13h será o confronto entre Costa Rica Inglaterra em Belo Horizonte, no Mineirão. A partir das 17h será completado os jogos do Grupo C, quando a Colômbia encara o Japão no último jogo da Arena Pantanal. Na Arena Castelão, em Fortaleza, a Grécia tentará uma classificação dificílima contra a Costa do Marfim

Costa Rica x Inglaterra - Mineirão - 13h (de Brasília)

Na primeira vez na história das Copas do Mundo nunca um grupo teve três campeões mundiais. E justamente a seleção que não venceu o Mundial é a líder do grupo, a Costa Rica vai tentar vencer os ingleses para garantir o 100% de aproveitamento na primeira fase. A maior surpresa da Copa enfrenta a Inglaterra com duas modificações em relação aos dois primeiros jogos. O treinador José Luis Pinto anunciou a escalação do zagueiro Roy Miller, mas não disse quem sai. Também não revelou qual será a segunda substituição, possivelmente um jogador do meio para a frente. Serão trocas motivadas pela necessidade de dar descanso a jogadores mais fatigados.

Já a equipe comandada por Roy Hodgson anunciou que fará nove modificações na equipe em relação aos primeiros dois jogos, dando chance a novatos reservas, como os meias Ross Barkley, de 20 anos, e Jack Wilshire, de 22, e a veteranos, como o meia Frank Lampard, de 36.

Itália x Uruguai - Arena das Dunas - 13h (de Brasília)

Mais um campeão mundial irá dar adeus na Copa do Mundo. Itália e Uruguai decidem de quem será a segunda vaga do grupo D, o famoso grupo da morte. Após os dois times perderem para a surpreendente Costa Rica, a seleção europeia tem a vantagem do empate para se classificar, pois a Azzurra tem um melhor saldo que a equipe Celeste.

Decepcionado com o rendimento e atitude dos jogadores na derrota para os centroamericanos no Recife, o técnico italiano Cesare Prandelli fez uma revolução na equipe. Mudou o esquema para o 3-5-2, escalou Darmian e De Sciglio nas alas para ter opção de jogo pelos lados e, em sua aposta mais ousada, resolveu colocar Immobile ao lado de Balotelli – ele havia dito que não via como usar os dois centroavantes ao mesmo tempo.

Do lado uruguaio, Óscar Tabárez admite que a Itália é favorita, ainda mais por ter a vantagem do empate, mas confia muito na determinação de jogadores, como Álvaro Pereira, Arévalo Ríos, Diego Godín, e no talento de Luis Suárez. Para ajudar a Celeste, 'el Maestro' terá o retorno de Maxi Pereira que foi expulso na estreia contra Costa Rica.

Japão x Colômbia - Arena Pantanal - 17h (de Brasília)

A Colômbia já cumpriu a sua obrigação, justificando o status de cabeça de chave e classificando-se antecipadamente. A dúvida, agora, é saber se o técnico José Pékerman dará descanso a alguns titulares, já que, para garantir o primeiro lugar do grupo basta empatar contra o Japão. Uma das mudanças que podem ser feitas é O goleiro reserva Faryd Mondragón, que completou 43 anos no sábado, poderá se tornar o jogador mais velho a atuar em uma Copa do Mundo se Pékerman decidir usá-lo no jogo. Tomaria o lugar do camaronês Roger Milla, que tinha 42 anos e 39 dias quando jogou contra a Rússia na Copa dos EUA, em 1994.

Já do lado japonês só um milagre classificaria a equipe asiática. Os 'samurais azuis' necessitam vencer os favoritos colombianos e torcer por um empate entre Costa do Marfim e Grécia, que jogam no mesmo horário. Para tentar esta proeza, o técnico italiano Alberto Zaccheroni irá ter todos os jogadores a disposição e com a provável ajuda dos torcedores de Cuiabá.

Grécia x Costa do Marfim - Arena Castelão - 17h (de Brasília)

Se a Colômbia confirmar o favoritismo e não perder para o Japão, Grécia e Costa do Marfim lutarão diretamente por uma vaga na próxima fase. Neste caso, os africanos têm a vantagem do empate, mas sabem que enfrentarão um adversário que tem um estilo de jogo chato, pois fica à espera do adversário para dar o golpe fatal.

O comandante dos gregos sabe que o time terá de ir atrás de pelo menos um gol, mas garante que, nem por isso, vai mudar o jeito de jogar da equipe. O técnico português sabe que não irá conseguir mudar a forma de jogar dos gregos e acredita que dessa maneira irá conseguir o resultado positivo frente aos africanos.

Já a Costa do Marfim, Didier Drogba é a grande dúvida dos 'Elefantes'. O técnico Sabri Lamouchi tem em Yaya Touré, Gervinho, entre outros as principais armas dos africanos para conquistar a vaga para segunda fase. Nas outras duas Copas que participaram, a Costa do Marfim não conseguiu passar da fase de grupos.

