Agenda da Copa: Mundial termina com final no Rio

No último dia de Copa do Mundo, Argentina e Alemanha fazem grande final no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 16h. O encontro das duas seleções faz com que este confronto se torne o que mais aconteceu em finais de Mundiais. Em 1986, no México, a Argentina comandada por Maradona foi campeã; quatro anos mais tarde, em 1990, na Itália, Franz Beckenbauer levou os germânicos ao terceiro título. Desta vez teremos o embate entre Lionel Messi contra a equipe alemã.

A Alemanha que luta por seu quarto título mundial é bem diferente daquela que o mundo se acostumou a ver, uma Alemanha em que a força física era fundamental e que dificilmente enchia os olhos dos observadores mais exigentes. Hoje, a seleção alemã baseia seu jogo na troca de passes e nos deslocamentos de seus homens de frente. A tradicional bola aérea continua lá, mas se tornou mais um recurso a ser usado em caso de emergência do que um fim em si.

O mais talentoso jogador da atual geração alemã é Mesut Özil. O meia terá a função de armar todo o ataque germânico e tentar municiar os atacantes Müller e Miroslav Klose. Outro ponto forte deste time é são a dupla de volantes. Sami Khedira e Bastian Schweinsteiger é o coração deste time; com muita marcação, boa saída de bola e presença ao ataque os alemães podem conquistar a quarta taça.

Do lado argentino, os protenhos apostam no processo de "europeização", ou seja, a presença da maioria dos jogadores no futebol europeu, para aperfeiçoar a histórica habilidade com a bola. Isso significa que é a genialidade de Messi para criar, driblar e finalizar convive bem com a disciplina tática de Lavezzi, por exemplo, que ataca e marca. O ponto forte argentino ainda é o improviso, mas os sul-americanos cresceram na Copa à medida que conseguiu um equilíbrio entre o ataque e a defesa. A disciplina tática, proveniente do futebol europeu tem em Javier Mascherano o símbolo do time. O esfacelamento do 'Quarteto Fantástico', com as contusões de Agüero e Di María, também obrigou a equipe a reinventar seu jogo durante a competição. E abidicar um pouco de sua vocação ofensiva.

Enfim, Argentina e Alemanha já fizeram duas finais de Copa. Cada seleção venceu uma. No tira-teima do Maracanã, será campeã a equipe que melhor colocar em prova os estilos que não podem mais ser separados.

