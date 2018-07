Agenda da Copa: portugueses encaram EUA e calor em Manaus

O último dia com três jogos do Mundial promete ser de vida ou morte para os lusitanos. Às 19h (de Brasília), Portugal enfrenta os EUA e o calor de Manaus para se manter com chances de classificação no Grupo G da Copa do Mundo . Mais cedo, a jovem e talentosa seleção belga encara a Rússia no Maracanã, às 13h; mais tarde, às 16h, Coreia do Sul e Argélia se enfrentam no Beira-Rio.

Nas Fan Fests, Natal, Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, entre outras, vão ter vários convidados e atrações para entreter e animar os torcedores entre um jogo e outro nos gramados brasileiros.

Bélgica x Rússia - Maracanã - 13h (de Brasília)

Cabeça de chave, a Bélgica penou para superar a Argélia na estreia. Mas, apesar disso, a equipe do técnico Marc Wilmots é a favorita para terminar em primeiro no grupo. Isso porque, no papel, o elenco é o mais forte entre as quatro seleções. Os belgas tem bons jogadores em todas as posições como Courtois, do Atlético de Madrid, é o goleiro. Kompany, do Manchester City, lidera a zaga, enquanto Fellaini, do Manchester United, e Hazard, do Chelsea, dão velocidade ao meio de campo. Na frente, Lukaku, do Chelsea, é a esperança de gols.

Já a Rússia buscará pelo menos um empate para decidir a classificação contra a Argélia na última rodada. A equipe teve uma partida desgastante na estreia, quando precisou correr atrás do empate com a Coreia do Sul e sofreu com o calor de Cuiabá. Mesmo após sofre um 'frango' na no jogo inaugural, o técnico Fabio Capello confirmou a escalação do goleiro Akinfeev.

Após os incidentes ocorridos no jogo entre Espanha e Chile, na última quarta-feira, a Fifa confirmou que o jogo terá 663 policiais e vigias a mais que nas partidas anteriores.

Argélia x Coreia do Sul - Beira-Rio - 16h (de Brasília)

Mesmo após conseguir dificultar o jogo da favorita Bélgica no jogo de estreia, os argelinos ganharam ânimos para não ser o 'saco de pancada' do Grupo H. Por causa disso, os africanos prometem que vão agredir bastante os coreanos explorando a velocidade da dupla de ataque formada por Mahrez e, o principal jogador do time, Feghouli. Caso a Argélia se classifique, as 'raposas do deserto' irá ficar próxima da campanha de 1982, quando derrotou a Alemanha (2 a 1) e Chile (3 a 2) e só não avançou pelos critérios de desempate - Áustria e Alemanha avançaram depois de uma vitória, considerada polêmica, por 1 a 0 dos alemães.

Do lado coreano, o técnico Myung Bo não acredita que a Argélia vai mudar de postura, mesmo necessitando da vitória. A estratégia que deu certo diante da Rússia, os chutes de longa distância serão arma novamente. O técnico pede aos jogadores que não deixem de arriscar. Além disso o treinador já adiantou a escalação do time, e mostra que com ele não tem essa de fazer mistério.

Portugal x EUA - Arena Amazônia - 19h (de Brasília)

No último jogo neste horário na Copa do Mundo, Portugal promete ir para cima dos EUA para manter viva o sonho de classificação da próxima fase. Comandado pelo astro Cristiano Ronaldo, os portugueses não poderá contar com um dos melhores laterais-esquerdo do mundo. Fabio Coentrão sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e foi cortado do time comandado por Paulo Bento. Além do companheiro de Ronaldo no Real Madri, outra ausência neste domingo será o centroavante Hugo Almeida, também contundido.

Além das ausências já confirmadas por Paulo Bento, o goleiro Rui Patrício não tem condições de jogar contra os Estados Unidos e a presença do zagueiro Bruno Alves é uma dúvida para o treinador. Além disso, o outro zagueiro titular, Pepe, foi expulso contra a Alemanha e está suspenso.

Já do lado norte-americano, o técnico Jürgen Klinsman não poderá contar com o atacante Jozy Altidore. O jovem centroavante sofreu uma lesão muscular no jogo de estreia frente a Gana e virou dúvida para o restante da Copa do Mundo; Wondolowski será o substituto.

FIFA FAN FESTS

Natal

Show da banda D’Vibe

Rio de Janeiro

Biquini Cavadão

São Paulo

Banda Euphúria

Porto Alegre

Renato Borghetti

Manaus

Banda Xiado da Xinela

Fortaleza

Banda Leite de Rosas e Alfazemas

Belo Horizonte

MC Sapão e DJ Malboro

Curitiba

Xaxá do Xexé

Cuiabá

Arena Country

Brasília

MAMBEMBRINCANTES