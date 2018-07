Agenda da Copa: Seleção brasileira se despede do Mundial

Depois de ser humilhada e goleada pela Alemanha na semifinal da Copa do Mundo, a seleção brasileira se despede do Mundial na decisão de terceiro lugar. O time comandado por Felipão irá jogar em Brasília, no Estádio Nacional, às 17h, contra a seleção holandesa. O provável último jogo de Luiz Felipe Scolari no comando da seleção, será um encontro contra o seu rival Louis Van Gaal. Os técnicos se enfrentaram na final do Mundial interclubes de 1995, quando o Grêmio foi derrotado nos pênaltis para o Ajax em Tóquio.

Para este confronto contra os holandeses, o treinador brasileiro, provavelmente, irá fazer de duas a três alterações no time titular em relação ao jogo contra Alemanha na última terça-feira. Porém, Scolari não não revelou em quais posições irá mexer, nem que são os atletas escolhidos para entrar. Mas a perspectiva é que entra jogadores com expectativa de poder jogar o Mundial da Rússia, daqui a quatro anos. Assim, Willian, Bernard e Henrique surgem como prováveis nomes a serem titulares neste sábado.

O Scolari ainda deixou, nas entrelinhas, que deve mexer taticamente para tentar neutralizar a Holanda. E na manhã da última sexta-feira, o técnico brasileiro testou colocar Marcelo mais no meio-campo com a promoção de Maxwell na lateral. Assim, o lado esquerdo do time fica mais defensivo e pode tentar neutralizar o ponteiro holandês. E durante a entrevista coletiva em Brasília, Felipão confirmou que Thiago Silva não é problema para a partida, assim, Neymar é o único desfalque certo da seleção para brigar pelo terceiro lugar.

O lado holandês, Louis Van Gaal, que em primeiro momento desprezou a decisão de terceiro lugar, muda o seu discurso e diz que quer fazer história no Brasil; se conseguir derrotar o país-sede. Porém para o jogo deste sábado, o treinador deve escalar vários jogadores reservas após jogar duas prorrogações na Copa.

Assim, Van Persie é dúvida e se não jogar, Huntelaar deverá ser o seu substituto. Outro desfalque praticamente certo é De Jong. O volante voltou a sentir a lesão na virilha que o tirou da partida contra a México com oito minutos de jogo - ele também ficou de fora do confronto com a Costa Rica, nas quartas de final. Com dores musculares, o lateral-direito também Janmaat é dúvida e pode não jogar contra a seleção.

Van Gaal pretende aproveitar a sua despedida da seleção holandesa para levar a campo os jogadores pouco que atuaram na Copa. Por isso, há grande chance de o goleiro Vorm ser titular, o meia Clasie, o lateral-direito Verhaegh e os zagueiros Veltman e Kongolo.

