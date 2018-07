Agenda da Copa: Uruguai e Inglaterra fazem jogo decisivo

Não precisa começar os mata-matas da Copa do Mundo para ter emoção. Uruguai e Inglaterra fazem clássico decisivo para ver quem continua vivo no Mundial, em São Paulo, às 16h, em Itaquera. Além do confronto do grupo D, nesta quinta-feira teremos mais cedo, Colômbia x Costa do Marfim, no Estádio Nacional de Brasília, às 13h, e Japão x Grécia encerram, às 19h, o oitavo dia de Copa do Mundo na Arena das Dunas, em Natal.

Além de grandes jogos pela Copa do Mundo, as Fifa Fan Fests espalhadas pelas cidades-sede vão contar com atrações de peso; como o show de Belo no Rio e Olodum em Natal.

Colômbia x Costa do Marfim - Estádio Nacional de Brasília - 13h

Empolgada pela grande vitória contra a Grécia no Mineirão, a Colômbia faz o seu segundo jogo no Mundial com a chance de garantir, de forma antecipada, a vaga para as oitavas de final do torneio. Os sul-americanos nunca venceram duas partidas numa mesma Copa e se classificou apenas uma vez aos mata-matas. Sem Falcao García a esperança dos 'Cafeteros' caem em cima de James Rodríguez e Jackson Martínez, para fazer gols a favor da equipe comandada por José Pekerman.

Já a Costa do Marfim está confiante para conseguir a vitória. Após vencer, de virada, os japoneses na primeira rodada, os 'Elefantes' podem contar com o retorno do astro Didier Drogba ao time titular. Caso os africanos derrotem os colombianos, significa que os marfinenses se classifiquem para um mata-mata de Copa pela primeira vez.

Uruguai x Inglaterra - Arena Corinthians - 16h

O primeiro grande clássico na Arena Corinthians. Duas seleções campeãs mundiais, Uruguai e Inglaterra, fazem um confronto direto pela sobrevivência no torneio. Quem perder vai acumular a segunda derrota seguida e ficará em situação muito complicada no Mundial.

O Uruguai terá o desfalque de última hora do zagueiro e capitão Diego Lugano, o ex-são-paulino dará lugar ao jovem Coates. Além da entrada do zagueiro, o técnico Oscar Tabárez acena com a possibilidade de fazer mais cinco mudanças no time titular. Lodeiro e Alvaro Gonzalez devem jogar, assim como o lateral-esquerdo Álvaro Pereira, que terá o papel de apoiar mais o ataque; Suárez, que volta de contusão, deve substituir Forlán.

Em compensação a Inglaterra deve manter o mesmo time que perdeu para a Itália, porém com uma mudança tática. O técnico Roy Hodgson deve recuar Rooney para a armação, missão parecida com a que executa no Manchester United. A aposta da equipe é que o clima de São Paulo, mais ameno e parecido com o de Londres, ajude para que o principal jogador do time atue de forma parecida com a do Manchester United.

Japão x Grécia - Arena das Dunas - 19h

Uma das esperanças japonesas depois da derrota por 2 a 1 contra a Costa do Marfim na estreia é o capitão Makoto Hasebe, meia experiente que atua no futebol alemão. Makoto admitiu ontem que o grupo ficou 'chocado' com a derrota, mas disse que o resultado já não o influencia para o restante da competição. Além do 'choque', o técnico Alberto Zacheroni treinou bastante para que sua equipe não sofra com os contra-ataques dos gregos.

Em contra-partida, o treinador Fernando Santos tenta levantar a auto-estima grega, pois a seleção da Grécia perdeu por 3 a 0 para a Colômbia, na primeira rodada. O treinador avaliou que precisará neutralizar a capacidade japonesa de manter a posse de bola e diminuir ao máximo a velocidade do rival.

FIFA FAN FESTS

Brasília

Cristiano Araújo

Cuiabá

Any Rios

Curitiba

Tambores de ideia

Fortaleza

Arsenic

Manaus

Banda Altassamba

Natal

Olodum

Porto Alegre