Agenor admite problema de peso e González mira títulos em chegada ao Fluminense

O Fluminense apresentou nesta sexta-feira dois dos reforços contratados para esta temporada. O goleiro Agenor, de 29 anos, chegou do Guarani para suprir a saída de Júlio César, negociado com o Grêmio. Já o atacante colombiano Yony González, de 24 anos, é uma aposta da diretoria, após se destacar pelo Junior Barranquilla.

Os dois concederam entrevista coletiva nesta sexta e não esconderam o entusiasmo pelo novo desafio. Agenor também precisou responder as críticas da torcida nas redes sociais, por supostamente estar acima do peso. O goleiro não escondeu o problema com a balança e explicou que passou por problema pessoais recentes que resultaram nisso.

"Ainda não me encontro na condição física que eu gosto, vi muitas críticas sobre o meu peso. Mas me sinto muito tranquilo para falar disso, nunca tive problema. Passei por algumas dificuldades, de uns dois anos para cá, que me fizeram ganhar peso. Coisas familiares, que me pegaram desprevenido. Mas estou bem tranquilo. Sei o que tenho de fazer e onde quero chegar", declarou.

Já González comentou sobre a expectativa da torcida, após ser o reforço mais festejado pelos tricolores nas redes sociais. Revelado pelo Envigado, o atacante terá sua primeira experiência atuando fora da Colômbia e não escondeu a expectativa de conquistar títulos no novo clube.

"O Fluminense é uma equipe grande do Brasil, tem muita história. Eu já assisti a alguns jogos e vi que aqui há bons jogadores. Lamentavelmente, no ano passado não se alcançou o resultado que queria. Mas temos a oportunidade de levar o Fluminense para as primeiras posições. Quero ajudar e marcar muitos gols, e quiçá ser campeão", apontou.

Além de Agenor e González, o Fluminense já contratou para esta temporada o lateral-direito Ezequiel, o zagueiro Matheus Ferraz, o volante Bruno Silva e o atacante Luis Felipe, além do técnico Fernando Diniz.