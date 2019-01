Agenor aposta em jogo com os pés para ganhar confiança de Fernando Diniz no Flu

O goleiro Agenor foi oficialmente anunciado como reforço do Fluminense na última quarta-feira. Aos 29 anos, ele chega para suprir a ausência de Júlio César, negociado com o Grêmio, e aposta em sua qualidade com os pés para convencer o técnico Fernando Diniz de que merece a titularidade no time tricolor.

"Sou bem tranquilo no gol, gosto de sair do gol, de jogar bastante com os pés na frente", declarou em entrevista à FluTV, antes de mandar um recado à torcida. "Sou um cara muito consciente do que faço, esperem sempre o máximo de mim. E vamos colher os frutos juntos."

Fernando Diniz é conhecido por imprimir um estilo de toque de bola a suas equipes, sempre evitando o "chutão" para frente. Por isso, Agenor considerou que o Fluminense é o lugar certo para voltar a ter chance na primeira divisão nacional, após passagens por Internacional, Criciúma, Joinville, Sport e Guarani, onde estava.

"A oferta chegou e logo de imediato aceitei. Existia toda uma situação com o Guarani ainda, mas fico feliz pelo acerto, por estar no Fluminense, um time grande. E espero dar o meu melhor", projetou.

O goleiro ainda lembrou que já atuou com alguns nomes do elenco tricolor, o que facilita a adaptação. "O ambiente aqui é muito bom, conheço vários jogadores: o Gilberto, o Matheus Ferraz, o Airton... Isto vai ajudar na minha adaptação. A cidade é muito boa de morar e isso tudo influência para que o desempenho em campo seja o melhor."