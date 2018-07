Agente admite 'momento delicado' de Gabriel Barbosa após abandonar banco da Inter

O empresário Wagner Ribeiro classificou como "delicado" o momento do atacante Gabriel Barbosa na Inter de Milão. O brasileiro deve ser punido pela Inter de Milão depois de abandonar o banco de reservas durante vitória da sua equipe sobre a Lazio por 3 a 1, no último domingo, pelo Campeonato Italiano. Assim que o técnico Stefano Vecchi fez suas três substituições, o jogador recolheu seus objetos e foi direto para os vestiários do Estádio Olímpico, em Roma. Nem esperou o final da partida em uma atitude que surpreendeu os jogadores e membros da comissão técnica da Inter.

Normalmente falante e extrovertido, Ribeiro preferiu adotar o silêncio. "Não gostaria de tocar neste assunto no momento. É muito delicado", afirmou o empresário do jogador à reportagem do Estado, pedindo para não se estender no tema.

Contratado por R$ 103,2 milhões junto ao Santos, Gabriel ainda não conseguiu repetir na Itália os bons momentos que viveu no futebol brasileiro. Foram dez jogos disputados e apenas 184 minutos em campo. O brasileiro não conseguiu se firmar com nenhum dos três treinadores que passaram pelo time de Milão durante esta temporada europeia: Frank de Boer, Stefano Pioli e agora Stefano Vecchi, auxiliar dos dois primeiros. Ribeiro afirma que "provavelmente terá novidades na semana que vem", mas não deixou claro se o jogador pode se transferir para outro clube.

Stefano Vecchi comentou a atitude de Gabriel. "Esperava entrar? Talvez, como todos aqueles que estão sentados no banco. Ele provavelmente tinha grandes expectativas, assim como o clube e os fãs tinham sobre ele. Nem sempre é culpa do treinador, ele tem algumas boas qualidades que deve colocar a serviço do time. Por que não encontrou espaço com nenhum dos treinadores nesta temporada?", disse o técnico após o jogo que garantiu a Inter na sétima posição do Italiano, com 59 pontos.