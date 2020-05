Agente afirma que Cazares não renovará com o Atlético-MG e sairá do clube após 2020

O meiocampista Juan Cazares não seguirá no Atlético-MG após o fim da temporada 2020. Quem faz a afirmação é Jorge Marino, empresário argentino do jogador equatoriano, durante entrevista ao site Uol. Segundo ele, não há interesse em renovar da parte do estafe do atleta, que acredita que o ciclo do meia no clube acabou. Cazares tem contrato com o Atlético-MG até o fim de 2020.

"Cazares não renova, a ideia é sair, não há renovação. O ciclo dele se encerrou no [Atlético] Mineiro. Eu sempre falo com o Mineiro, sempre falo", afirmou o agente. Segundo o Uol, o Atlético já fez proposta para estender o contrato no fim de 2019, mas não houve acordo.

Segundo Marino, ainda não há propostas de outro times para o meia. "Não há nada, estamos conversando para procurar uma oferta. Não há nada do Corinthians, nem de outra equipe brasileira. O Brasil não tem dinheiro, o presidente de vocês (Jair Bolsonaro) é muito maluco", disse o agente.

Cazares pode assinar um pré-contrato com outra equipe quando faltar seis meses para o fim do contrato, logo, a partir do fim de junho. Vale lembrar também que há uma janela de transferências internacional a ser aberta no meio do ano.

No início de 2019, o Al Ain, da Arábia Saudita, negociou com o Atlético por Cazares, mas não conseguiu chegar a um acordo. Na ocasião, a pedida do time alvinegro foi de 3 milhões de euros (R$ 19 milhões, na cotação atual). Segundo Marino, o Atlético ainda não informou quanto pediria na próxima janela pelo jogador.