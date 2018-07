Agente ainda crê em ida de Valdivia para o futebol francês

A permanência do meia Valdivia no Palmeiras, após negociação frustrada com o Al Fujairah, dos Emirados Árabes, pode ser por pouco tempo. Segundo o empresário Wagner Ribeiro, o chileno chegou a acertar a transferência para o Olympique de Marselha, da França, e desistiu do acordo, mas ainda pode ir parar no futebol francês. Na semana passada, o agente já havia revelado que o jogador havia recebido uma proposta de "um clube da primeira divisão do Campeonato Francês", cujo nome agora foi oficialmente revelado.

"Entrei no negócio porque eu tinha uma proposta de um clube francês pelo Valdivia. Almoçamos juntos e ele foi para a Copa do Mundo. Depois da Copa, ele resolveu ir para os Emirados (Árabes) com o agente chileno dele", explicou o empresário, em entrevista à TV Gazeta, na noite do último domingo.

Wagner Ribeiro tem atuado como uma ponte entre os clubes e Valdivia. Ele não é empresário do jogador, como o próprio atleta já explicou, mas tem o aval do chileno para procurar times e ganhará uma porcentagem da negociação caso consiga negociá-lo.

O empresário explicou ainda que Valdivia até já tinha acertada sua transferência para o Olympique, mas a oferta do mundo árabe o agradou ainda mais. "Com este negócio (ir jogar nos Emirados) eu não me envolvi. Conversei com os franceses e informei que o negócio estava acabado. O Valdivia tinha um contrato assinado com o Olympique e eles rasgaram o contrato", disse Wagner, que alertou: "Mas isto não significa que as chances dele ir para a França acabaram".

O mercado de transferências para o futebol europeu fica aberto até o dia 31 de agosto. Embora diga em entrevistas que não deseja sair do Palmeiras, é fato que tanto o clube quanto o jogador esperam que uma negociação para sua transferência aconteça nos próximos dias. Valdivia tem contrato com o Palmeiras até agosto do ano que vem.