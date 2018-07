Agente confirma renovação de Ricardo Oliveira com o Santos

O empresário do atacante Ricardo Oliveira, Oldegard Filho, confirmou na noite desta quinta-feira que o jogador renovou com o Santos até o fim de 2017. O vínculo anterior terminava ao fim do Campeonato Paulista e nesta sexta-feira o atleta se reúne com a diretoria do clube para assinar o contrato.

O acordo encerra uma etapa muito positiva para o jogador de 34 anos. Ricardo Oliveira chegou ao Santos no começo do ano e aceitou um contrato curto e de risco. Depois de anos no futebol árabe, concordou em receber apenas R$ 50 mil por mês para jogar o Estadual.

O atacante acabou por ser eleito em votação da Federação Paulista de Futebol (FPF) como o craque da competição, além de ser o atual artilheiro, com dez gols.

Em uma rede social, o empresário do jogador publicou uma foto junto com Ricardo Oliveira e também José Renato Quaresma, membro do Comitê de Gestão do Santos. Nos últimos dias as negociações para a renovação viraram uma novela no clube. O presidente Modesto Roma Júnior adiou algumas vezes o desfecho do acordo.