Agente de Anderson Salles avisa ao Palmeiras: 'Não podemos esperar'

SÃO PAULO - O técnico Gilson Kleina já avisou a diretoria que quer a contratação de um zagueiro para a disputa do Campeonato Brasileiro e o nome de Anderson Salles, do Ituano, é o preferido do treinador. Mas para conseguir contratar um dos destaques do Campeonato Paulista, a diretoria alviverde terá que se empenhar um pouco mais. Quem avisa é o empresário do atleta, Ivan Rocha.

"Conversamos informalmente na segunda-feira. Eles devem estar mais preocupados em contratar um lateral-direito ou atacante, como está sendo veiculado na imprensa. A gente sabe da grandeza do Palmeiras, mas tem outros clubes interessados no jogador e não podemos ficar esperando", disse o agente, em entrevista exclusiva ao Estado.

Segundo o empresário, oito clubes já entraram em contato com ele, sendo times da Série A e B. O agente pretende resolver a situação até o fim da semana que vem, para aproveitar o fato dos atletas ainda estarem sendo lembrados por ter sido campeões paulistas. Salles, inclusive, foi eleito para a seleção do campeonato e seu contrato com o Ituano se encerra no dia 30.

Além de Anderson Salles, Ivan Rocha também é empresário do atacante Rafael Silva, do Ituano, outro que está na lista de interesses do Palmeiras. "No caso dele é a mesma coisa. Conversamos sobre o assunto, mas não temos nada de concreto ainda."

Atualmente, o Palmeiras conta com Lúcio, Tiago Alves, Wellington, Gabriel Dias, Thiago Martins e Victorino. Os dois últimos não estão em condições de jogo. Kleina ainda pode improvisar o volante Marcelo Oliveira no setor, mas gostaria de contar com mais um defensor que transmitisse segurança, por isso ele faz questão de contar com Anderson Salles.