Agente de Guardiola diz que dinheiro não pesou na escolha pelo Bayern

BARCELONA - A contratação de Pep Guardiola, anunciada nesta quarta-feira pelo Bayern de Munique, provocou surpresa no mundo do futebol. A expectativa era de que ele fosse trabalhar na Inglaterra - Manchester City e Chelsea estariam interessados. Segundo o representante do treinador espanhol, Josep María Orobitg, a oferta do clube alemão foi a melhor, mas não a mais vantajosa financeiramente.

Depois de quatro anos extremamente vitoriosos no comando do Barcelona, logo em sua primeira experiência como treinador, Guardiola optou por ficar um ano sem trabalhar. Por isso, deixou o clube espanhol em maio. Desde então, ele vinha recebendo propostas para voltar, sendo cotado até mesmo para a seleção brasileira. No fim, escolheu o Bayern, que assumirá apenas em julho.

"Ele escolheu o Bayern porque, de todas as equipes que o procuraram, era a melhor proposta. Não era o clube que oferecia mais dinheiro. Mas ele optou pelo Bayern por causa da organização que possui, pelas possibilidades que ele vê de sucesso e pelos jogadores que tem", contou o representante de Guardiola, em entrevista para a imprensa espanhola depois do anúncio desta quarta-feira.

Ainda segundo Josep María Orobitg, o acordo com o Bayern já teria sido acertado no final de dezembro, mas ele não explicou porque o anúncio oficial aconteceu apenas agora. O agente também contou que, antes de decidir fechar com os alemães, Guardiola foi procurado por diversos clubes e teve reuniões com emissários de vários deles nesse período em que esteve desempregado.