Agente de Gum diz que zagueiro não deverá reforçar o Santos

O interesse do Santos pelo zagueiro Gum, do Fluminense, esfriou. Segundo o empresário dele, Jorge Moraes, o jogador só sai do time carioca se for para atuar fora do Brasil e por enquanto, por estar de férias, pensa apenas em descansar para se reapresentar em janeiro para a pré-temporada no clube das Laranjeiras.

"Houve esse interesse do clube turco, o Santos tem interesse, mas eu acho que, se tiver situação para sair do exterior, o Gum vai querer estudar. Agora, internamente, em termos de Brasil, ele fica no Fluminense", disse o agente em entrevista para a Rádio Tupi. O zagueiro está no Fluminense desde 2009 e já disputou mais de 300 partidas pelo time.

O Besiktas é o clube turco interessado no defensor de 29 anos. O time é o favorito a contratar o jogador caso a saída dele do Fluminense se confirme. "O Gum está de férias, tem contrato com o Fluminense, está programado para voltar e se apresentar. Não temos nada que possa ser adiantado. Especulações continuam, mas ele é jogador do Fluminense".