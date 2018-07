Agente de Lucão afirma ter negócio adiantado com exterior

O zagueiro Lucão não quer se transferir para o Atlético-PR e aguarda uma negociação com o exterior. Nesta quarta-feira, o empresário do jogador, Jeferson Silva, divulgou um comunicado agradecendo o contato, mas informando que as negociações com um clube fora do País estão adiantadas.

A posição do zagueiro frusta, mas não inviabiliza outra negociação em curso: a contratação do atacante Marcos Guilherme. O São Paulo tinha interesse em ceder o zagueiro como forma de amortizar a quantia a ser paga. Marcos é jogador do Atlético, mas está emprestado ao Dínamo Zagreb. Para ser emprestado ao time do Morumbi, os croatas devem receber uma compensação financeira, que deverá ser paga pelo São Paulo. Com parte do negócio, o clube do Morumbi já cedeu o goleiro Léo ao clube paranaense.

Lucão está afastado, treinando separadamente, desde a derrota para o Atlético-MG, no dia 18 de junho. Depois de ter cometido uma falha que resultou no segundo gol do time mineiro, Lucão afirmou: "para alegria de muitos torcedores, já, já estou indo embora". Em seguida, pediu para ser negociado. Abaixo, o comunicado de seu empresário:

"O empresário Jeferson Silva vem a público para esclarecer que o atleta Lucão continua cumprindo todas as atividades normalmente no São Paulo Futebol Clube e o futuro do jogador poderá ter um desfecho positivo nas próximas semanas. Nesse momento, o atleta está negociações com clubes de fora do país, uma delas, inclusive, bem adiantada. Na noite da última terça-feira, o jogador, por meio de seu empresário, foi honrosamente procurado pelo Atlético-PR em ligação telefônica, para uma consulta sobre a nossa situação no São Paulo e sobre um possível acerto com o clube. O empresário e o atleta gostariam, publicamente, de agradecer à postura do dirigente atleticano, não à toa o clube é um dos que contam com melhor estrutura e organização atualmente no país", diz comunicado enviado pela assessoria de imprensa do jogador.