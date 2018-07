Agente de Nilmar diz que ouvirá propostas nesta semana

O empresário do atacante Nilmar, Orlando da Hora, afirmou que a partir desta quinta-feira irá ouvir propostas de clubes brasileiros para negociar o jogador. Um dos principais interessados é o Corinthians. O Internacional, outro ex-time do jogador, também quer repatriar o atleta.

O que pode atrapalhar a transferência, no entanto, é o alto salário do jogador, como reforçou o presidente Mário Gobbi. Orlando da Hora não falou de valores, mas disse que cada jogador tem um preço.

"Não vamos explorar ninguém, mas temos nossos valores. Estamos falando de um centroavante moderno, no auge da carreira, com mercado muito bom", afirmou o empresário, que está no Catar. "O agente pede o que achamos que merecemos. Lei de mercado."

Nilmar estava no El Jaish, do Catar. Ele recebia quase R$ 1 milhão por mês. E pediu alto para retornar ao País - segundo dirigentes do Corinthians, algo entre R$ 600 mil e R$ 700 mil.

No domingo, Mário Gobbi disse que não pagaria salários astronômicos para Nilmar ou para qualquer outro jogador. O Corinthians pretende oferecer algo entre R$ 350 mil e R$ 400 mil.