Agente é preso por assédio de jogadores da equipe juvenil da Roma, diz jornal

Um agente esportivo de 53 anos foi preso nesta sexta-feira (24) pela polícia italiana por ter abusado sexualmente de jogadores que passaram pelo setor juvenil da Roma, de acordo com a imprensa local.

O homem, que foi identificado apenas por MG, foi detido pelas autoridades nos arredores do centro de treinamento de Trigoria. Segundo o jornal "Gazzetta dello Sport", o agente prometia aos atletas uma carreira de grande sucesso no futebol. No entanto, quando o homem ganhava a confiança dos jovens, ele iniciava os assédios.

As autoridades informaram que ao menos três jovens atletas foram assediados pelo agente. Porém, como a investigação está no início, novas vítimas poderão aparecer. O agente não trabalha para a Roma, mas ele levava jovens jogadores para treinarem e fazerem testes no CT de Trigoria.

Segundo o diário italiano, o agente foi preso em flagrante. Ele tinha um emprego comum em uma empresa da capital italiana e tentava a sorte como agente de jogadores.