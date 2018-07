Agente Fifa, Gilmar Rinaldi é o novo coordenador da seleção

A CBF anunciou no fim da manhã desta quinta-feira o novo coordenador geral de todas as seleções do Brasil, de base e da principal. Trata-se do ex-goleiro e empresário de futebol Gilmar Rinaldi, que por muito tempo cuidou da carreira do atacante Adriano. O anúncio foi feito pelo presidente José Maria Marin no auditório da nova sede da entidade, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. "Essa escolha foi feita de plena harmonia entre o atual e o futuro presidente da CBF", declarou Marin, referindo-se a Marco Polo del Nero, que estava ao seu lado.

Gilmar Rinaldi tratou logo esclarecer que não atua mais como agente de jogadores, o que poderia gerar um conflito de interesses. Na verdade, ele admitiu ter mandado na véspera um recado para os atletas com quem trabalhava para informar sobre sua decisão, e que não administrará mais a carreira deles. Seu site ainda está no ar na internet, mas sem atualizações.

"Primeiro, quero deixar claro que minha atividade, que exerci por 14 anos, já não exerço mais, de agente Fifa. Comuniquei aos meus clientes e eles não entenderam nada. Minha atividade agora será somente com a seleção brasileira", esclareceu. "Algumas medidas (novas) serão tomadas. O treinador será escolhido em conjunto por mim e pelos presidentes Marin e Del Nero (que assume a presidência em abril de 2015)", disse Rinaldi. "Ele irá fazer uma coisa que eu gosto: estudar, se atualizar. Vamos viajar muito, assistir treinamentos, interagir com outros treinadores. Nós temos de adaptar métodos bem sucedidos do mundo todo ao nosso estilo e à nossa cultura."

BASE

Antes do anúncio oficial, o coordenador das categorias de base, Alexandre Gallo, fez um balanço de como a entidade vem executando os trabalhos com a garotada desde que assumiu a função, em fevereiro de 2013. Ele defendeu a unificação de algumas categorias. Dentre as mudanças, Gallo sugere unir os trabalhos da Sub-20 aos da seleção olímpica e mesmo principal. A ideia é ter um treinador na base ligado diretamente ao técnico da equipe principal.

COLETIVA

José Maria Marin chegou pontualmente às 11h à sede da CBF. Ele estava acompanhado do presidente eleito da entidade, Marco Polo Del Nero, e de Alexandre Gallo. O presidente abriu a coletiva comentando sobre o fim da Copa. "Os comentários (nos jornais e internet), além dos comentários da Copa e tratando do nosso futuro, foram direcionadas principalmente aos cuidados que deveremos ter com nossas categorias de base." Em seguida, o dirigente citou reportagem da edição do Estado desta quinta-feira, que diz que a CBF inicia agora uma reforma no futebol brasileiro. "Essa reforma vem ocorrendo há um ano e seis meses."

PERFIL

Revelado pelo Internacional no início dos anos 80, Gilmar Rinaldi se transferiu para o São Paulo em 1985 e ficou na equipe por seis anos, quando foi vendido ao Flamengo. Por causa de suas boas atuações, o goleiro foi convocado por Carlos Alberto Parreira para disputar a Copa do Mundo de 1994, sagrando-se tetracampeão mundial. Foi reserva de Taffarel naquele Mundial.

Após encerrar sua carreira de jogador em 1999, defendendo o Cerezo Osaka, do Japão, Gilmar Rinaldi retornou ao Flamengo como superintendente de futebol. O ex-goleiro ficou dois anos no cargo, antes de se tornar empresário de jogadores, função que exercia até os dias atuais. Adriano, Danilo, Fabio Santos e Washington foram alguns dos atletas agenciados por ele.