Agente funerário que tirou foto ao lado do corpo de Maradona é demitido

Um funcionário da funerária contratada para fazer a preparação do corpo de Diego Maradona, velado e enterrado nesta quinta-feira, foi demitido após compartilhar foto ao lado do caixão aberto, tocando o rosto do ídolo argentino. O proprietário do local confirmou o desligamento do agente. "Foi despedido imediatamente", disse, em entrevista ao site Todo Noticias, do Clarín.

A foto passou a ser compartilhada no WhatsApp e no Twitter no início da tarde. Irritado, Matias Morla, advogado e amigo pessoal de Maradona, disse que o funcionário responsável pelo clique é "um canalha" e que não descansará "enquanto ele não responder por essa aberração".

"Por conta da viralização da imagem de Diego em seu leito de morte, vou pessoalmente encontrar quem foi o canalha que tirou essa foto. Todos os responsáveis por essa covardia vão ter de pagar", disse Morla. A imagem mostra o funcionário ao lado do caixão aberto. Ele faz um sinal de positivo com uma mão, enquanto toca o rosto do argentino com a outra. Maradona morreu na quarta-feira em decorrência de parada cardiorrespiratória.

Seu corpo foi velado na Casa Rosada, sede do governo argentino, em cerimônia aberta que arrastou uma multidão de fãs. A noite, ele foi enterrado no cemitério Bela Vista, ao lado do túmulo de seus pais.