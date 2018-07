Agente garante que Kleber quer renovar com Palmeiras

SÃO PAULO - Com contrato até o fim de junho, o atacante Kleber está com a situação indefinida no Palmeiras. O Porto, clube que detém seus direitos federativos, ainda não se pronunciou se pretende contar com ele para a próxima temporada, mas o empresário do atleta, Carlos Neto, deixa claro que a vontade do jogador é continuar no time alviverde para a sequência da Série B.

"Eu vou ao Porto na próxima semana para falar com os dirigentes do clube e relatar o interesse do Palmeiras em continuar contando com o jogador mesmo depois de 30 de junho. Ele está decidido a ficar no Brasil", garantiu o agente, em entrevista ao jornal português A Bola.

A diretoria do Palmeiras se esquiva sobre o assunto. O diretor executivo José Carlos Brunoro afirma que o caso do jogador ainda está sendo analisado. Já o técnico Gilson Kleina deixa claro que gostaria de manter o atleta em seu elenco, afinal de contas, o Palmeiras tem somente ele e Caio como atacantes de área e está com dificuldades para buscar mais opções no mercado.

O que pode atrapalhar Kleber em sua tentativa de ficar no Palmeiras é o fato de ele ter uma tendinite no joelho direito que por diversas vezes o deixou fora dos jogos.