Agente não confirma futuro de Adriano

SÃO PAULO - O futuro do atacante Adriano continua, em parte, incerto. Em má fase técnica na Roma (com quem tem contrato até 2013), a cada dia que passa seu destino é atrelado a um time do Brasil, em especial Corinthians, Palmeiras e Flamengo. Várias possibilidades foram cogitadas, mas nenhuma confirmada até o momento.

Seu agente, o ex-goleiro Gilmar Rinaldi, negou que tenha acertado algo, por exemplo, com o time alvinegro nos últimos dias. "Não estou sabendo de nada, não conversei com o Andrés [Sanchez, presidente do Corinthians] nem ontem (domingo) nem hoje (segunda-feira), por isso não posso afirmar se o Adriano vem para o Brasil ou não", disse, em conversa por telefone.

A vinda de Adriano ao Corinthians é associada à amizade do jogador com o atacante Ronaldo, que seria o responsável por convencê-lo na escolha. O Palmeiras seria o time que fez uma proposta oficial de empréstimo pelo jogador, após uma conversa dele com o técnico Luiz Felipe Scolari.

Gilmar nega também ter recebido qualquer contato oficial. Sua intenção ainda é que o atacante permaneça no futebol italiano, pois esta seria sua última boa chance na carreira profissional por lá.