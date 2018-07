Agente revela que Guardiola pediu a dispensa de Daniel Alves do Barcelona

SÃO PAULO - O técnico Pep Guardiola, ex-Barcelona, pediu as dispensas de Piqué, Fabregas, Daniel Alves e David Villa como uma das condições para renovar seu contrato com o Barcelona ao fim da última temporada europeia. A afirmação é do empresário François Gallardo, em entrevista ao jornal espanhol AS veiculada neste sábado.

"Guardiola pôs algumas condições a Rosell para renovar, entre elas a de vender Daniel Alves, Piqué, Fabregas e Villa", declarou Gallardo, que é agente Fifa. Para o empresário, Guardiola estaria descontente com o comportamento desses jogadores. As suspeitas são de corpo-mole nos treinos e partidas. Segundo o agente, o técnico considerava que o lateral brasileiro "não estaria preparado para mais um ano no Barça", enquanto o zagueiro Piqué "havia baixado de rendimento e era capaz do melhor e do pior".

Sobre o atacante David Villa, a dispensa seria "por razões desportivas". A maior decepção do técnico multicampeão, porém, seria com o meia Fabregas. "Guardiola se sentiu especialmente decepcionado com Cesc como pessoa, já que pediu sua contratação e estendeu sua mão. Fabregas falhou com ele", disse Gallardo.

Por serem ídolos da torcida catalã, o presidente do Barcelona, Sandro Rosell, não quis se desfazer dos jogadores. A decisão desagradou a Guardiola e seria uma das razões da não-renovação de seu contrato. Guardiola está atualmente sem clube.