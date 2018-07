Agente revela que zagueiro Maicon não seguirá no São Paulo

O zagueiro Maicon não vai continuar no São Paulo e retornará ao Porto, de Portugal. A afirmação é do empresário do jogador, Antônio Araújo. O contrato de empréstimo do defensor termina no próximo dia 30. "O Maicon vai voltar ao Porto no final deste mês. O Porto me informou que não existe condições de ele continuar no São Paulo", disse o dirigente.

Com contrato até o meio de 2018 com o atleta, os portugueses rejeitam um novo empréstimo e exigem cerca de 10 milhões de euros (R$ 37 milhões). O São Paulo ofereceu metade do valor, mas não considera a negociação finalizada. A permanência do jogador é prioridade. A favor do clube paulista está a vontade do zagueiro, que declarou que quer ficar no clube no segundo semestre.

Contratado no início do ano, Maicon se tornou rapidamente um dos líderes do grupo, dentro e fora de campo. Preciso no jogo aéreo, também mostrou personalidade forte para se tornar uma das referências do elenco. Na partida contra o Oeste, pelo Campeonato Paulista, ele "furou" a fila dos batedores de pênalti, passou à frente de Paulo Henrique Ganso, mas desperdiçou a cobrança. Depois, pediu desculpas.

No jogo decisivo da fase de grupos da Copa Libertadores diante do The Strongest, em La Paz, ele substitui o goleiro Denis, que havia sido expulso. Foi fundamental para a classificação às oitavas de final.