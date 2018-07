Agente se desculpa por chamar Valdivia de 'vagabundo'

"Infelizmente, no calor das minhas declarações, face a minha indignação com o fato ocorrido, acabei me exacerbando no peso e teor das minhas palavras", diz o comunicado de Jorge Machado, em referência à declaração que ele fez no dia 27 de julho contra Valdivia.

Segundo a acusação do empresário, Valdivia lhe pagou 100 mil euros de comissão pela transferência de 2008, sendo que ele defende que o valor acertado entre as partes era de 500 mil euros. Por isso, Jorge Machado entrou com uma ação contra o meia chileno na Justiça.

Com uma lesão no joelho esquerdo, Valdivia não joga mais pelo Palmeiras nesta temporada. Ele não comentou o caso envolvendo Jorge Machado.

Confira o comunicado oficial do empresário:

Eu, Jorge Moreira Machado venho, por meio desta, fazer a seguinte declaração:

1) Em 27 de julho do ano corrente fiz algumas declarações a respeito do Sr. Jorge Luis VALDIVIA Toro. Essas declarações foram feitas em razão de um contrato feito entre ele e a empresa que sou sócio, concernentes a uma comissão devida a minha empresa e que por ele não foi paga, razão pela qual tive de recorrer à Guarida do Poder Judiciário, para que o contrato fosse cumprido.

2) Infelizmente, no calor das minhas declarações, face a minha indignação com o fato ocorrido, acabei me exacerbando no peso e teor das minhas palavras.

3) Destarte, venho me retratar com o Sr. VALDIVIA e lhe pedir desculpas, por ter usado alguns termos que eventualmente vieram a ferir o seu âmago ou ofender a sua pessoa, deixando bem claro que essa não era minha intenção. Tais palavras foram resultado de um desabafo carregado de emoções, devido a minha repulsa por situações dessa natureza.

4) No mais, reporto-me aos autos do processo n: 0201626-91.2012.8.21.0001, em trâmite perante a 08ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, uma vez que o processo é público, cujos documentos acostados comprovam os fatos por mim alegados. Contudo, me absterei de manifestar sobre essa questão, até decisão transitada em julgado no processo supra mencionado, a qual farei questão de trazer novamente a público, seja qual for o resultado.