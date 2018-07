Agente viaja a Portugal para segurar Kleber no Palmeiras

SÃO PAULO - Com dificuldades para contratar novos atacantes, a diretoria do Palmeiras, com o aval do técnico Gilson Kleina, está disposta a renovar o contrato de Kleber até o fim do ano. O vínculo atual vai até o próximo dia 30 e pode ser que o jogador não vista mais a camisa alviverde. Para evitar isso, o empresário do atleta, Carlos Neto, vai até Portugal conversar com representantes do Porto, clube detentor dos direitos federativos do jogador, para conseguir a sua liberação por pelo menos mais seis meses.

Neto deve viajar para a Europa na quinta-feira. Entre Kleber e Palmeiras está tudo certo. O atacante chegou a receber propostas de clubes europeus e de dois times brasileiros. Um deles é o Botafogo, que envolveria o jogador em uma negociação para levar o zagueiro Dória ao Porto.

Atualmente, Kleber se recupera de uma tendinite no joelho direito e, mesmo que consiga renovar o contrato, está fora do jogo contra o Oeste, dia 6 de julho, em Presidente Prudente, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Em 11 jogos pelo Palmeiras, ele marcou apenas dois gols, mas ainda é visto com bons olhos pela comissão técnica.