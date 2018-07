Agentes de Guerrero rebatem versão do clube: 'Comum acordo'

Os empresários de Paolo Guerrero emitiram uma nota nesta quinta-feira para rebater a versão do Corinthians sobre a saída do jogador. Segundo o clube, o atleta pediu para ser liberado antes do fim do contrato. Já na versão dos agentes, a decisão foi tomada em comum acordo. "Entendeu-se por todos que a saída de Guerrero era o melhor para as partes. Para quem não pode pagar e para quem precisa receber", diz a nota.

Segundo os empresários, Guerrero jogou com salários atrasados e esperou por uma renovação de contrato que não foi concretizada. "Atou com seu contrato à beira do fim, sob risco de lesão e não tirou o pé", diz o comunicado. "Não podemos nos furtar de colocar a verdade: o clube anuiu com a saída do atleta para aliviar suas finanças."

O contrato de Guerrero terminaria dia 15 de julho. Nesta quarta-feira (27), porém, o Corinthians encerrou o contrato do jogador após reunião com empresários do atleta. Guerrero não faz mais parte do elenco, não enfrenta o Palmeiras e pode negociar com outro clube - o Flamengo é o principal interessado.