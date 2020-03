Agilidade, marcação, recuo de bola: como marcar gols na Liga dos Campeões

Rory Smith, The New York Times

Todos os anos, no dia da final da Liga dos Campeões da Europa, a entidade que comanda o futebol europeu reúne um punhado de técnicos, ex-jogadores e nomes ilustres do esporte para meditar a respeito da disputa da temporada: padrões, tendências, avanços, e alertas.

Trata-se da comissão técnica da Uefa, composta por cerca de uma dúzia de especialistas de todo o continente — Ryan Giggs, Roberto Martínez, Cristian Chivu e Gareth Southgate foram membros nos anos mais recentes — e baseada em dados da firma de análise Stats Zone. Juntos, eles tentam mapear a situação do principal torneio do futebol profissional e a direção que a disputa deve seguir. Depois, por diversão, escolhem o gol da temporada.

Alguns meses mais tarde, a Uefa publicou as conclusões da comissão em um relatório: parte resenha da Liga dos Campeões do ano anterior, parte modelo do estado do futebol europeu nos gramados. É um documento repleto de gráficos e análises de dados, pensado para o rápido consumo de especialistas, e não voltado para o grande público.

Mas, enquanto a elite dos clubes europeus disputa a fase eliminatória da Liga dos Campeões, suas páginas são um recurso valioso, cheias de pistas, dicas e apontamentos daqueles que podem ser os ingredientes necessários para conquistar o torneio mais exclusivo do futebol profissional. Na verdade, a leitura das edições mais recentes não oferece apenas uma ideia do estilo de jogo que faz sucesso, como também mostra mais detalhadamente como os times devem direcionar suas energias quando o assunto é balançar a rede.

MARCAÇÃO ALTA

É possível ler os dez anos mais recentes do futebol de elite como uma disputa entre duas ideias: de um lado, a filosofia voltada para a manutenção da posse de bola, defendida por Pep Guardiola, entre outros; do outro lado, a abordagem sufocante, de energia intensa e marcação forte que ganhou fama com Jürgen Klopp.

É claro que essas tendências funcionam em uma espécie de gangorra: o Liverpool foi obrigado a se adaptar para se sentir mais à vontade com a posse de bola, jogando com criatividade; o Manchester City sabe como sufocar o adversário. Mas, no momento, é a marcação intensa que está com a vantagem.

"É claro que estamos assistindo a uma evolução", disse Fabio Capello, ex-técnico do Real Madrid, após a final de 2017. "As equipes que optam pelo estilo de jogo semelhante ao que o Barcelona definiu alguns anos atrás, valorizando a posse de bola, parecem agora estar com dificuldades. É normal."

Awareness = Timo Werner wins Skill of the Day #UCLSOTD | @Mastercard pic.twitter.com/0itWFtV1Xu — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 10, 2020

Capello tinha razão. Desde então, mais da metade de todos os gols marcados na competição vieram das chamadas bolas recuperadas no último terço: quando o time retoma a posse de bola o mais próximo possível do gol adversário.

Isso foi complementado — como dita a lógica — por uma queda no número de gols marcados em situações que os técnicos chamam de “terço a terço no toque de bola", e outros poderiam chamar de “sair jogando a partir da defesa".

A Uefa apontou em seu relatório da temporada passada que esses números devem ser lidos no devido contexto, ou seja: até as equipes de marcação mais forte têm apresentado nos dois anos mais recentes a tendência de relaxar depois de marcarem um ou dois gols, na tentativa de preservar sua energia e manter o controle do jogo. Isso causa uma leve distorção nos números, e talvez não reflita a verdadeira eficácia da marcação desde a saída de bola.

AGILIDADE

Massimiliano Allegri, ex-técnico da Juventus, tem acompanhado muitas partidas do Liverpool nesta temporada. No fim do ano passado, em Milão, ele se disse um admirador da abordagem trazida por Klopp a seus jogadores, transformados no time mais eficaz — e mais completo — da Europa: construído com uma base defensiva sólida, mas assustadoramente rápido no contra-ataque. “Sete segundos para marcar um gol", disse ele, surpreso.

Allegri tem razão: o Liverpool chegou a duas finais seguidas da Liga dos Campeões graças em parte à simplicidade implacável de seus gols, que nenhum time consegue imitar. Em média, nos dois anos mais recentes do futebol europeu, o time precisou de apenas 7,6 segundos entre a recuperação da posse de bola e a comemoração do gol subsequente.

Vários comentaristas — principalmente Ole Gunnar Solskjaer, técnico do Manchester United, e Sam Allardyce, ex-técnico convertido em personalidade do rádio — correram o risco de serem criticados por sugerir nas semanas recentes que o estilo do Liverpool seja "direto". É uma palavra carregada, é claro, implicando falta de criatividade, ou lançamentos diretos na direção de algum atacante alto na grande área, mas o fato que que não há dúvida que o Liverpool evita os caminhos demorados. O time de Klopp marcou seus gols na Europa com jogadas envolvendo apenas 2,51 passes, em média.

Isso cria a impressão de que a velocidade reina suprema, mas as evidências dos dois anos mais recentes indicam outra coisa. Nos anos mais recentes, o tempo médio entre a recuperação da posse de bola e o gol anotado aumentou entre os times: os 10,58 segundos de três anos atrás chegaram a 12,50 segundos na temporada mais recente. O tempo de posse de bola dos times aumentou um pouco.

Mas a média de passes das jogadas que resultam em gols tem se mostrado mais estável nos quatro ou sete anos mais recentes. Aparentemente, a velocidade é menos importante que a objetividade.

COBRANÇAS DE FALTA

A parábola do chute de Lionel Messi cobrando falta contra o Liverpool na semifinal da temporada passada nos proporcionou uma das imagens mais memoráveis no ano passado, um artista criando uma de suas obras de arte diante dos nossos olhos. Mas os momentos desse tipo são cada vez mais raros. As cobranças de falta direto para o gol podem parecer perigosas. Os torcedores ficam na beira do assento quando a bola é chutada. Mas essa impressão é bastante enganadora.

O gol de falta de Messi da temporada passada foi um de apenas três lances do tipo marcados na fase eliminatória da Liga dos Campeões. Lasse Schone, do Ajax, marcou um desses gols na notável vitória do seu time contra o Real Madrid nas oitavas de final, mas é mais difícil argumentar que o lance foi totalmente intencional.

No ano anterior, nenhum gol de falta foi marcado a partir das quartas de final. Foram apenas dois gols de falta na fase eliminatória da temporada 2016-17. A comissão técnica da Uefa de 2018 apresentou uma teoria para explicar o fenômeno: não seria falta de técnica, e sim um trabalho mais atento por parte dos goleiros, que estudam as cobranças dos batedores.

Verdade ou não, o fato é que nossa percepção do risco representado por uma cobrança direta difere muito da probabilidade de gol de um lance do tipo. A não ser, talvez, quando é Messi quem vai bater.

APRENDER A ENGANAR

Já em 2018, os observadores da Uefa começavam a entender que os gols resultantes de escanteios estavam se tornando mais raros — ao menos no futebol de elite. Os escanteios responderam por apenas 7% de todos os gols no campeonato daquele ano. Aqueles que trabalham com análise de dados na maioria dos times europeus não ficariam surpresos com essa constatação. Como indicaram Chris Anderson e David Sally no seu livro, "The Numbers Game", os escanteios sempre foram uma maneira bastante ineficiente de marcar gols.

Mas, na temporada passada, algo surpreendente ocorreu. Mesmo com a queda nos gols marcados por cobranças de falta diretas e indiretas, a eficácia dos escanteios aumentou subitamente: foram 14 gols de escanteio nas eliminatórias da temporada passada, com o Bayern de Munique e o Liverpool particularmente certeiros nessa modalidade.

A explicação da Uefa aponta para o desenvolvimento de sofisticados padrões de movimentação para confundir a marcação, com os quais o ataque impede a defesa de marcar um jogador específico: como evidência disso, a comissão apontou para os gols marcados por Matthijs de Ligt, então no Ajax, e por Cristiano Ronaldo, da Juventus.

MANCHESTER CITY

Na Inglaterra, o lance já é conhecido como Gol à la Manchester City: levar a bola até a lateral e fazer um recuo baixo procurando um atacante na entrada da área ou perto da linha do gol. Os números indicam que vale a pena seguir esse modelo na Europa: nos dois anos mais recentes, mais de um quarto dos gols marcados nas eliminatórias da Liga dos Campeões nasceram de passes vindos da lateral do campo.

Talvez isso indique o quanto as defesas ficaram bem organizadas nos times de elite. Em comparação, a ideia de um meia criando uma jogada com um passe preciso no meio da defesa parece coisa do passado, e a ideia de um lateral ofensivo driblando adversários se tornou obsoleta. Nos dois anos mais recentes, apenas cinco gols marcados na fase eliminatória foram classificados pela Uefa como "lances individuais". / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL