'Agitado' Balotelli fica fora de convocação italiana

"Ele (Balotelli) ainda parece um pouco agitado para mim", disse Prandelli, antes de admitir que não deve levar o atacante para a Eurocopa, que começa no dia 8 de junho. "Quando eu digo que temos que chegar na Eurocopa preparado, quero dizer que não quero chegar com um elenco que não consiga controlar as tensões e as provocações", comentou.

O técnico italiano ainda deu um recado a Balotelli e disse o que o jogador precisa mudar para voltar a ser convocado. "Eu não quero ver jogadores que no primeiro sinal de dificuldade cometam faltas e sejam expulsos, deixando seus companheiros batalhando com dez homens. Então, temos mais alguns meses para pensar", afirmou.

Sem Balotelli, outros atacantes ganham espaço na seleção, como o jovem Fabio Borini, de 20 anos, que foi convocado pela primeira vez. O jogador vem se destacando com a camisa da Roma e já marcou sete gols na atual temporada. Além dele, Giovinco, do Parma, Matri, da Juventus, e Pazzini, da Inter de Milão, são opções para o setor ofensivo.

Confira a lista de convocados da Itália:

Goleiros: Gianluigi Buffon (Juventus), Morgan De Sanctis (Napoli), Salvatore Sirigu (Paris Saint-Germain) e Emiliano Viviano (Palermo).

Defensores: Ignazio Abate (Milan), Davide Astori (Cagliari), Federico Balzaretti (Palermo), Andrea Barzagli (Juventus), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Domenico Criscito (Zenit), Christian Maggio (Napoli) e Angelo Ogbonna (Torino).

Meio-campistas: Daniele De Rossi (Roma), Claudio Marchisio (Juventus), Riccardo Montolivo (Fiorentina), Thiago Motta (Paris Saint-Germain), Antonio Nocerino (Milan) e Andrea Pirlo (Juventus).

Atacantes: Fabio Borini (Roma), Sebastian Giovinco (Parma), Alessandro Matri (Juventus) e Giampaolo Pazzini (Inter Milan).