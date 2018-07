Agora alvo, Palmeiras quer manter a ponta diante do Cruzeiro

Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro neste sábado, às 19h, no Mineirão, em um cenário bem diferente dos últimos dois jogos, quando alcançou o topo da tabela. A equipe vai encarar um estádio com ambiente adverso. O time assumiu a liderança após vitórias sobre Santa Cruz e América-MG, ambos no Allianz Parque.

Nas conversas com os jogadores, o discurso do técnico Cuca é de que os adversários agora irão ver o Palmeiras como “o time a ser batido” na competição, o que deve trazer ainda mais dificuldades em campo. Além disso, o treinador não quer que o grupo se sinta acomoda pelo bom momento. “Temos muitas rodadas pela frente e não podemos nos acomodar de modo algum. Dá para perceber nos treinos que não tem ninguém relaxado, todos estão correndo e se dedicando”, disse o lateral-esquerdo Egídio.

Ex-treinador do Cruzeiro, Cuca conhece bem a torcida adversária e também lembra o bom resultado do time mineiro na última rodada (vitória por 4 a 0 sobre a Ponte, em Campinas). “O Cruzeiro vem de uma bela vitória fora de casa, que motiva o torcedor, que eu conheço bem. Vai ter muita gente no Mineirão, que torna o jogo ainda mais difícil”, alertou.

Em relação ao time, Cuca mantém a tradição e não antecipa quem joga, mas existem poucas dúvidas. Jean, com dores musculares, fica no banco. Assim, Tchê Tchê vai atuar na lateral direita e Thiago Santos entra no meio de campo.

Após muitas mudanças, o técnico parece ter definido a formação e poderá cumprir o que havia prometido quando chegou ao clube: trabalhar em cima de um time e mexer só o necessário. Contra o Santa Cruz e América-MG, ele escalou os mesmos atletas e deve repetir a tática, exceto por Jean.

Róger Guedes, um dos destaques na vitória sobre o América-MG, está confirmado. “Temos um jogo importante e sabemos que agora todo mundo vai querer vencer o Palmeiras”, disse o jogador, que coincidentemente quase foi parar no Cruzeiro. O time alviverde foi mais rápido na disputa e ficou com o ex-atacante do Criciúma.

No Cruzeiro, o técnico Paulo Bento quer aproveitar o clima positivo depois da goleada diante da Ponte Preta para seguir reagindo no Brasileiro. Bruno Ramires não treinou ontem, com dores, mas apenas por precaução e o técnico português deve repetir a formação utilizada em Campinas, na quarta-feira.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO: Fábio; Mayke, Bruno Viana, Bruno Rodrigo e Bryan; Romero, Henrique, Bruno Ramires e Arrascaeta; Alisson e Riascos

Técnico: Paulo Bento

PALMEIRAS: Fernando Prass; Tchê Tchê, Edu Dracena, Vitor Hugo e Egídio; Thiago Santos, Moisés e Cleiton Xavier; Róger Guedes, Dudu e Gabriel Jesus

Técnico: Cuca

JUIZ: Leandro Pedro Vuaden (RS)

LOCAL: Mineirão

HORÁRIO: 19h