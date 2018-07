'Agora começa outro Mundial', diz Messi sobre oitavas de final

A vaga às oitavas de final com 100% de aproveitamento na primeira fase foi motivo de comemoração na Argentina, mas os jogadores sabem que "agora começa um outro Mundial". Pelo menos foi o que garantiu o craque Lionel Messi nesta segunda-feira, um dia antes do duelo decisivo diante da Suíça, no Itaquerão.

"Contente por termos classificado às oitavas como primeiros do grupo, mas agora começa outro Mundial. Temos muita vontade de conseguir algo grande. Vamos Argentina", escreveu o jogador em sua página no Facebook. Messi é o principal destaque argentino no Mundial até o momento e um dos maiores da competição.

Ele marcou quatro gols em três partidas na primeira fase, atrás apenas de James Rodríguez, que anotou cinco e é o artilheiro do torneio, mas já atuou nas oitavas de final.

O camisa 10 ainda foi o grande responsável pela ótima campanha da Argentina na primeira fase, com vitórias sobre Bósnia, Irã e Nigéria. Se vencer a Suíça na terça-feira, o país voltará às quartas de final da Copa do Mundo e terá pela frente o vencedor do confronto entre Bélgica e Estados Unidos.