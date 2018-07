Agora dirigente, Zico promete 'transformar' o Flamengo

Zico falou rapidamente nesta segunda-feira, durante o lançamento do projeto "1 Gol - Educação para todos", no Maracanã, sobre o desafio de ser o novo diretor-executivo de futebol do Flamengo. Seus planos serão conhecidos na manhã desta terça, quando ele será apresentado na Gávea. O que o maior ídolo da história do clube já adiantou é a sua obsessão de "transformar" o clube.

"Será um grande desafio. Quero dar a minha contribuição ao Flamengo", avisou. "Esse convite já era o meu desejo. Sei do desafio e vinha amadurecendo essa ideia. Senti confiança na [presidente] Patrícia Amorim e vejo o seu esforço para transformar o clube. Espero ajudar como fazia na época em que era apenas um jogador."

Zico chegará com carta branca para comandar o futebol. Vai cuidar até das categorias de base e participará das contratações de reforços para o time, que começou mal o Campeonato Brasileiro. Ele assinará contrato até dezembro de 2012, quando termina a gestão de Patrícia Amorim. Os patrocinadores do clube vão pagar o salário do novo dirigente rubro-negro.

"Ele, à frente do futebol, me deixa mais tranquila. Assumi o compromisso de captar recursos e de começar agora a construção do CT. Vou trabalhar até o final do mandato por isso. Espero que consigamos resgatar mais um pouco da credibilidade e reencontrar o caminho das vitórias. Ter o Zico é um grande passo para isso", afirmou Patrícia.

Embaixador do projeto que visa garantir educação para as crianças, Zico defendeu essa bandeira. "O mais importante para o nosso País é a educação. É através dela que formamos cidadãos e foi por causa dela que hoje eu estou aqui".