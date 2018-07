'Agora é fazer tudo o que aprendi lá fora para ajudar o Palmeiras', diz Deyverson

O atacante Deyverson foi oficialmente apresentado nesta segunda-feira como novo reforço do Palmeiras. O jogador, que pertencia ao Levante, da Espanha, mas estava defendendo o Deportivo Alavés, assinou contrato de cinco anos.

Aos 26 anos, Deyverson já defendeu Mangaratibense, Benfica, Belenenses (ambos de Portugal), Colônia (Alemanha), Levante e Alavés (ambos da Espanha). O atacante foi um dos destaques da campanha do vice-campeonato da Copa do Rei deste ano - o campeão foi o Barcelona.

No Palmeiras, o atacante terá o maior desafio da carreira. Emocionado, ele até chorou na apresentação. "O Palmeiras é um grande clube, com bastante títulos. O desafio de jogar no Palmeiras e conquistar títulos, ser mais reconhecido. Isso tem bastante importância", disse.

Após ficar cinco temporadas na Europa, Deyverson espera usar a experiência internacional para tirar proveito nas disputas com os zagueiros. "Fiquei cinco anos na Europa, futebol totalmente diferente. Aprendi muito fora a tática, me posicionar bem, a saber o timing certo das jogadas. Agora é fazer tudo o que eu aprendi lá fora para ajudar o Palmeiras", disse.

O atacante foi contratado após a frustrada negociação da diretoria do Palmeiras com Diego Souza, do Sport. Apesar de ter sido o "Plano B" para o ataque palmeirense, o jogador demonstrou confiança. "Chego ao Palmeiras muito feliz pela oportunidade que está me dando. É um forte grupo, uma grande família que vi aqui. É muito unido. Poder honrar esse clube é um sonho. Sempre sonhei jogar no Brasil".