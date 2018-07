Marcelo Oliveira é confirmado como novo técnico do Palmeiras

Após muita espera, o Palmeiras finalmente confirmou nesta segunda-feira a contratação do técnico Marcelo Oliveira. O treinador assinou um contrato válido até dezembro do ano que vem e vai receber um salário em torno de R$ 400 mil.

Junto com Marcelo Oliveira, chega ao clube dois auxiliares - Ageu Gonçalves e Cleocir Marcos dos Santos, o Tico, além de Juvenilson de Souza como preparador físico. A apresentação do novo comandante palmeirense acontecerá nesta terça-feira, ao meio-dia, na Academia de Futebol.

Em entrevista ao site do Palmeiras, o treinador falou que chega ao clube com o objetivo de conquistar o terceiro Campeonato Brasileiro consecutivo. "Ser tricampeão nacional é um objetivo. Estou em um clube com tradição, com estrutura, com um bom elenco e camisa e isso é possível. Claro que é difícil, como foi no Cruzeiro, mas fica possível à medida que o trabalho se concretize e evolua”.

Marcelo Oliveira chegou em São Paulo na tarde desta segunda-feira, mas as conversas com o Palmeiras já estavam acontecendo há semanas, quando Oswaldo de Oliveira ainda era treinador da equipe.

Marcelo Oliveira tem 60 anos e começou a carreira como treinador de futebol em 2003, nas categorias de base do Atlético-MG. Passou ainda por CRB, time principal do Atlético-MG, Ipatinga, Paraná, Coritiba, Vasco e Cruzeiro. Tem os seguintes títulos: Campeonato Mineiro da primeira divisão pelo Cruzeiro (2014) e da segunda pelo Ipatinga (2009). No Coritiba, ganhou dois Paranaenses (2011 e 12) e no Cruzeiro ainda conquistou as últimas duas edições do Brasileiro.

(atualizada às 20h30)