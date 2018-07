Agora no Bayern, Vidal diz que reencontro com a Juventus será especial

Um ano depois de jogar a final da Liga dos Campeões pela Juventus, Arturo Vidal vai tentar deixar fora desse torneio o time de Turim. O chileno trocou a equipe italiana pelo Bayern de Munique no ano passado e agora os times vão se enfrentar nas oitavas de final, com o primeiro jogo marcado para esta terça-feira, em Turim.

"É uma partida especial para mim porque tenho muitos laços com a Juve e sou muito agradecido", declarou o chileno, que jogou por quatro anos pela Juventus e foi campeão italiano quatro vezes. "Passei quatro anos incríveis ali. Me senti como se estivesse em casa. Os torcedores do clube sempre me apoiaram", expressou Vidal. "Preferia enfrentar a Juventus nas semifinais ou na final. Não gostei do sorteio. Mas assim é o futebol", completou.

O estilo combativo e a entrega de Vidal cativaram os torcedores da Juventus. "Admito que gosto da Juve. Mas agora defendo esta camiseta e darei o melhor de mim para que a equipe ganhe as duas partidas e avança às quartas de final", disse o chileno.

O Bayern venceu as últimas três séries que jogou com a Juventus na Liga dos Campeões, mas chega para esta sofrendo com várias lesões. Entre os contundidos estão jogadores considerados pilares defensivos do time alemão: Holger Badstuber, Jerome Boateng e Javi Martínez. Em compensação, o time aposta tudo em Robert Lewandowski e Thomas Muller, que estão em grande forma, com 39 gols marcados em 22 rodadas do Campeonato Alemão, sendo 22 do atacante polonês.