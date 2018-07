Agora no Milan, Van Ginkel volta a sofrer com lesões O meia Marco van Ginkel trocou o Chelsea pelo Milan antes do início da temporada 2014/2015 do futebol europeu, mas não conseguiu se afastar da lesões. O clube italiano revelou que o jogador holandês sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo direito e deve desfalcar o Milan por aproximadamente um mês.